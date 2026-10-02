Galeria Biólogo salva filhotes de quero-quero de um bueiro: conheça a ave que protege sua família com coragem Um quero-quero rondando um bueiro chamou a atenção do biólogo Christian Raboch Lempek, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ao perceber a inquietação da ave, ele decidiu verificar o local. Dentro do buraco, encontrou dois filhotes que não conseguiam sair. Por Flipar

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