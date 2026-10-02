Estilo de Vida A vida pacata em Lincang: vilarejo chinês tem 4 séculos de história Um vilarejo com mais de 400 anos de história entre as montanhas de Yunnan, na China, preserva um modo de vida que lembra filmes de época. A comunidade, na cidade de Lincang, é frequentemente descrita como um 'paraíso na Terra' por sua paisagem pitoresca. Por Flipar

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