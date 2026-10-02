Estilo de Vida

A vida pacata em Lincang: vilarejo chinês tem 4 séculos de história

Um vilarejo com mais de 400 anos de história entre as montanhas de Yunnan, na China, preserva um modo de vida que lembra filmes de época. A comunidade, na cidade de Lincang, é frequentemente descrita como um 'paraíso na Terra' por sua paisagem pitoresca.

Por Flipar
Reproduc?a?o/YouTube

A Vila Gumo cativa viajantes e fotógrafos graças a sua preservação histórica e atmosfera contemplativa.

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A paisagem é dominada por uma arquitetura única: as residências são construídas inteiramente de pedra, bloco a bloco, sem o uso de cimento.

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As estruturas são robustas, com telhados de lajes de ardósia para resistir à queda das nozes das nogueiras que circundam o terreno.

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Estas casas antigas, muitas ainda habitadas, estendem-se por vielas estreitas e irregulares, dando a sensação de que vida ali parou no tempo.

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Entre essas moradias, existem moinhos movidos pela água das encostas que continuam em funcionamento mesmo após 200 anos.

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Até hoje, eles sustentam práticas que atravessaram gerações, como transformar grãos em farinha para fazer bolinhos de arroz.

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Próximo a essa estrutura, corre o rio Liusha, um fio d'água que antigamente era conhecido como o 'Rio dos Amantes'.

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O apelido não é aleatório: a tradição local conta que ele era o lugar onde moças e rapazes solteiros se encontravam para cantar canções de cortejo, uma forma de expressar sentimentos e conseguir a atenção do parceiro desejado.

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O cotidiano em Gumo é rural e tranquilo: cenas como idosas chinesas torrando nozes em fogueiras e senhores conduzindo o gado são comuns.

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O cotidiano dos moradores é inteiramente focado na autossuficiência, sendo o cultivo de nozes a principal atividade local.

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A região ao redor da Vila Gumo faz parte de uma área montanhosa típica de Yunnan, marcada por vales profundos, clima ameno e uma vegetação que mistura florestas densas com plantações tradicionais.

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Por ser uma província predominantemente montanhosa, Yunnan acaba tendo muitas comunidades, a exemplo de Gumo.

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Esse isolamento também contribuiu para a preservação de suas culturas e arquitetura tradicionais.

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Ainda assim, Yunnan é uma das províncias mais diversas da China, abrigando cerca de 25 minorias étnicas.

© CEphoto, Uwe Aranas

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