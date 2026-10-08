Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (8/10), cinco loterias: os concursos 3068 da Mega-Sena; o 3800 da Lotofácil; o 7138 da Quina; o 2452 da Timemania e o 1318 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 100 milhões / Lotofácil: R$ 6 milhões / Quina: R$ 28 milhões / Timemania: R$ 19 milhões / Dia de Sorte: R$ 3 milhões

Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

Mega-Sena

07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

14 - 16 - 27 - 34 - 52

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

39 - 40 - 60 - 62 - 64 - 68 - 72. O time do coração é o 28 (Confiança/SE)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 02 - 03 - 11 - 20 - 25 - 27. O mês da sorte é 09 (Setembro)

Reprodução/Loterias Caixa

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