Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (19/10), cinco loterias: os concursos 7146 da Quina, o 3808 da Lotofácil, o 2989 da Lotomania, 3022 da Dupla-Sena, o 1326 do Dia de Sorte, e o 912 da Super Sete.
Quina: R$ 50 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 13 milhões / Dupla Sena: R$ 8 milhões e R$ 93 mil / Dia de Sorte: R$ 450 mil / Super Sete: R$ 11 milhões
4 - 29 - 32 - 38 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 23 - 25 - 26 - 37 - 41 - 42 no segundo
02 - 07 - 13 - 55 - 80
06 - 25 - 26 - 32 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 58 - 62 - 74 - 77 - 85 - 90 - 91 - 92 - 96 - 99
01 - 04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 2
01 - 02 - 06 - 11 - 19 - 21 - 23. O mês da sorte é 04 (Abril)