Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (19/10), cinco loterias: os concursos 7146 da Quina, o 3808 da Lotofácil, o 2989 da Lotomania, 3022 da Dupla-Sena, o 1326 do Dia de Sorte, e o 912 da Super Sete.