Galeria Arritmia cardíaca: conheça os sintomas, tratamentos e riscos à saúde Em adultos, a frequência cardíaca em repouso costuma variar entre 60 e 100 batimentos por minuto, podendo aumentar durante esforços físicos ou diminuir em momentos de descanso. As arritmias são alterações no ritmo normal do coração, que pode bater de forma acelerada, lenta ou irregular. Por Flipar

Reprodução Youtube Canal Doutor Arritmia - Dr. Felipe Souza