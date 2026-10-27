Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (27/10), cinco loterias: os concursos 3076 da Mega-Sena; o 3815 da Lotofácil; o 7153 da Quina; o 2460 da Timemania e o 1333 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 309 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania R$ 23 milhões / Dia de Sorte: R$ 550 mil
06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57
18 - 36 - 53 - 64 - 67
03 - 14 - 18 - 24 - 25 - 41 - 70. O time do coração é o 78 (Vitória/BA)
03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25
10 - 12 - 14 - 20 - 22 - 25 - 26. O mês da sorte é 04 (Abril)