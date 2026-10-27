Celebridades e TV Javier Bardem diz não ter medo de se posicionar politicamente e critica quem não se posiciona contra o fascismo: ‘Defender o que é certo’ O renomado ator espanhol Javier Bardem deu uma entrevista ao portal F5, do jornal Folha de São Paulo, e comentou sobre não ter medo de se posicionar politicamente. Segundo ele, 'a vida seria mais fácil se você não irritasse ninguém, mas seria totalmente desprovida de sentido.' Por Flipar

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