Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (4/11), oito loterias: os concursos 3081 da Mega-Sena; o 3028 da Dupla Sena; o 3821 da Lotofácil; o 404 da +Milionária; o 1339 do Dia de Sorte; o 2995 da Lotomania e o 918 da Super Sete
Mega-Sena: R$ 47 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 111 milhões / Dupla Sena: R$ 10 milhões e R$ 131 mil / Super Sete: R$ 100 mil / Lotomania: R$ 2 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59
02 - 04 - 30 - 39 - 42 - 49 no primeiro sorteio; 08 - 09 - 10 - 18 - 27 - 50 no segundo
20 - 43 - 51 - 62 - 69
04 - 12 - 19 - 20 - 23 - 26 - 31 - 40 - 49 - 51 - 58 - 61 - 66 - 68 - 74 - 75 - 83 - 85 - 92
01 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
07 - 15 - 29 - 30 - 33 - 39. Os trevos sorteados foram: 1 - 3
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 1
08 - 13 - 15 - 24 - 25 - 26 - 31. O mês da sorte é 12 (Dezembro)