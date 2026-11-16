A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (16/11), seis loterias: os concursos 7169 da Quina, o 3831 da Lotofácil, o 1349 do Dia de Sorte, o 3000 da Lotomania, 3033 da Dupla-Sena e o 923 da Super Sete
Quina: R$ 13 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 13 milhões e R$ 151 mil / Super Sete: R$ 450 mil / Lotomania: R$ 600 mil / Dia de Sorte: R$ 900 mil
21 - 23 - 28 - 31 - 44 - 46 no primeiro sorteio; 13 - 16 - 27 - 30 - 36 - 39 no segundo
35 - 41 - 44 - 59 - 80
00 - 05 - 07 - 11 - 19 - 21 - 24 - 36 - 37 - 38 - 46 - 48 - 59 - 69 - 74 - 75 - 81 - 92 - 95 - 99
02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 1
05 - 07 - 08 - 13 - 17 - 22 - 24. O mês da sorte é 10 (Outubro)