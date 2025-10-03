Flipar

Pinguim-de-magalhães doa sangue a outro em gesto comovente no ES

Um gesto comovente de solidariedade animal marcou o trabalho do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Vila Velha (ES). Um pinguim-de-magalhães debilitado, encontrado encalhado no litoral capixaba, chegou ao centro magro, apático e com anemia severa.

Para sobreviver, recebeu uma transfusão de sangue feita por outro pinguim em recuperação, que se tornou um verdadeiro 'herói da vida selvagem'. O procedimento utilizou cerca de 15 ml de sangue e foi realizado com apoio de uma bomba de infusão.

O momento foi registrado em vídeo e divulgado pelo instituto, que aproveitou para incentivar doações de sangue entre humanos com a mensagem: 'Salve uma vida com esse pequeno gesto'. Saiba mais a seguir sobre incrível essa ave marinha!

Espécie mais comum de pinguim da América do Sul, o pinguim-de-magalhães passa entre setembro e fevereiro pelo período de reprodução, com os ninhos formados no chão ou em pequenas tocas.

A espécie foi batizada com esse nome por ter sido o explorador português Fernão Magalhães o primeiro a tê-la avistado, em 1520.

O pinguim-de-magalhães vive em bandos e pode atingir a velocidade de 25 km/h quando está nadando.

Em média, a espécie nativa da América do Sul mede 70 cm de altura e o peso varia entre 4 e 6 quilos.

Os pinguins-de-magalhães jovens têm penas de coloração cinza e branca. Isso acontece porque ainda não ocorreu a chamada muda.

Já os pinguins mais velhos da espécie apresentam uma plumagem com tons de preto e branco.

Os filhotes da espécie são alimentados pelos pais por aproximadamente dois meses e depois já ficam independentes.

A expectativa de vida do pinguim-de-magalhães é de 10 a 12 anos, caso não sejam abatidos por fenômenos trágicos como um ocorrido no litoral de Santa Catarina em 2022. Em agosto daquele ano, 596 pinguins morreram no litoral de SC por causa de um ciclone extratropical.

Dos pinguins encontrados na praia, apenas 24 estavam vivos. A contagem foi feita pela Associação R3 Animal.

De acordo com o Projeto de Monitoramento, os pinguins sofrem mais que outras aves para escapar das ondas fortes porque não voam. Por isso, acabam morrendo afogados.

O pinguim-de-magalhães tem asas que se adaptaram para dar impulso na água. Mas, quando o mar está muito revolto, esse recurso não é suficiente.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), que monitora o clima no estado, disse que as rajadas de vento na ocasião passaram de 100 km/h.

No dia 29/06/2023, um pinguim-de-magalhães foi visto passeando pelas areias da Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, seu destino foi trágico.

A ave marinha despertou muita curiosidade, cativou banhistas e recebeu o apelido de Zé.

Horas depois, porém, o gracioso animal foi encontrado morto. Segundo postagem do Instituto Mar Urbano, a causa provável da morte de Zé foi a ingestão de um peixe baiacu.

'Infelizmente, Zé o pinguim estava com fome e acabou caçando um baiacu, o que provavelmente o levou à morte momentos depois', diz o texto.

O baiacu é uma espécie de peixe com potencial muito tóxico para outros animais marinhos.

O pinguim-de-magalhães aparece com certa frequência no litoral brasileiro, em especial de Santa Catarina, entre junho e setembro.

Eles partem da Patagônia, no Sul da Argentina, atrás de alimento, e passam, assim, pelo litoral brasileiro.

