Em recuperação, Carlinhos de Jesus emociona ao levantar de cadeira de rodas e dançar

O dançarino, afinal, enfrenta uma recuperação difícil após ser diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, condições que o levaram a depender de cadeira de rodas e muletas.
Após conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixão pela dança, Carlinhos declarou sua gratidão à cidade: “Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife”.
Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostra a trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia.
A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa 'Dança dos Famosos', tem exigido cuidados especiais.
Antes, no começo de setembro, Carlinhos de Jesus se emocionara em entrevista à repórter Renata Capucci no Fantástico, da Globo.
Ele ficou comovido ao lembrar de sua presença no 42º Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, em julho.
Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir. Ele revelou que os sintomas se agravaram em junho.
O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro.
Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho. 'Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza', disse.
E acrescentou: 'Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus', finalizou.
Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.
Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca.
Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.
Reconhecido como o 'Fred Astaire brasileiro', ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar.
Como coreÃ³grafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetÃ¡culos, shows e produÃ§Ãµes televisivas.
Fundou a 'Casa de Dança Carlinhos de Jesus', com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos.
Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.
Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.
Desde 2022, atua como jurado técnico no 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck'.
Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança.
Além disso, comanda o programa 'Samba Social Clube' na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira.