Há 128 anos, nascia Francisco Mignone; conheça 10 grandes músicos eruditos brasileiros

Sua obra-prima, â??O Guaraniâ?, baseada no romance de JosÃ© de Alencar, estreou em 1870 em MilÃ£o e foi celebrada na Europa como um exemplo de exotismo romÃ¢ntico. Gomes foi tambÃ©m autor de outras Ã³peras importantes, como â??Foscaâ? e â??Lo Schiavoâ?, e atÃ© hoje Ã© lembrado como o mais relevante operista brasileiro, capaz de inserir o paÃ­s no circuito lÃ­rico mundial.