Catástrofes do Universo deixaram crateras gigantescas pelo planeta

A Terra tem mais de 160 crateras com diÃ¢metro acima de 1 km. A Cratera de Barringer (foto), no Arizona (EUA), Ã© uma das mais bem definidas. Formada hÃ¡ 50 mil anos, resultou do impacto de um meteorito a 40 mil km/h. Tem mais de 1km de diÃ¢metro e 200m de profundidade.