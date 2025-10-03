“Ikigai”: conceito japonês preza pela ‘razão de viver’; entenda

A filosofia 'Ikigai', como é chamada, pode ser traduzida como “razão de ser” ou “propósito de viver”.
O conceito tem origem em Okinawa, região conhecida pela longevidade de seus habitantes.
Esse conceito une quatro dimensões da vida: o que você ama, no que você é bom, o que pode ser remunerado e o que o mundo precisa.
O ponto de equilíbrio entre esses aspectos representa o Ikigai, que traz motivação, satisfação e bem-estar.
Para auxiliar na descoberta desse propósito, utiliza-se a mandala Ikigai, formada por quatro círculos que sobrepõem paixão, vocação, missão e profissão.
Pesquisas apontam que ter clareza de propósito reduz estresse, favorece a saúde emocional, aumenta a longevidade e ajuda na tomada de decisões.
O Ikigai não precisa estar em grandes feitos e pode se manifestar em pequenas escolhas diárias, como hobbies, gratidão, alinhamento entre carreira e valores ou simplificação da rotina.
Segundo o conceito japonês, quem aplica o Ikigai de forma constante traz mais sentido, equilíbrio e leveza à vida.
Okinawa, onde nasceu o conceito 'Ikigai', é um arquipélago localizado ao sul do Japão, conhecido por sua beleza natural e, sobretudo, pela longevidade de seus habitantes.
A expectativa de vida em Okinawa é uma das mais altas do mundo, o que tem atraído a atenção de pesquisadores e curiosos.
Essas caracterÃsticas levaram Okinawa a ser identificada como uma das 'Zonas Azuis' do planeta, locais onde as pessoas vivem por mais tempo e com maior qualidade de vida.
O estilo de vida dos okinawanos é apontado como um dos pilares para a longevidade.
Entre as práticas adotadas pelos locais estão dietas ricas em vegetais e poucas calorias, a prática de exercícios físicos de forma consistente e a manutenção de fortes laços sociais e comunitários.
As ilhas de Okinawa são dominadas por praias paradisíacas, clima subtropical e uma história marcada por influências chinesas, japonesas e norte-americanas.
Durante séculos, as ilhas formaram o reino independente de Ryukyu, que prosperou como um centro de comércio marítimo entre a China, o Japão e o Sudeste Asiático.
Um dos momentos mais dolorosos de sua história foi a Batalha de Okinawa em 1945, uma das mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.
Após a guerra, a ilha ficou sob administração norte-americana até maio de 1972, quando ocorreu a anexação completa pelo Japão.
A capital e maior cidade de Okinawa é Naha, que serve como principal porta de entrada e centro cultural.
É em Naha que fica o Castelo de Shuri, Patrimônio Mundial da UNESCO e antiga sede da realeza Ryukyu.