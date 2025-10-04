Balneário Camboriú quer ter sua própria ‘Times Square’

Ainda em 2025, a cidade receberá um espaço gastronômico com arquitetura baseada no estilo nova-iorquino.
Chamado de 'New York Food Lounge', o local tem inauguração prevista para o setembro de 2025.
O empreendimento ficará em um dos pontos mais movimentados da cidade, na esquina da Avenida Brasil com a Alvin Bauer.
O projeto gerou debate nas redes sociais e tem chamado a atenção do público. Críticos argumentam que os painéis de LED gigantes geram apelo turístico artificial, o que pode descaracterizar a identidade local e comprometer a paisagem urbana com poluição visual.
O empreendimento é financiado pelos donos da área comercial do Edifício New York Apartments (foto) e promete oferecer um ambiente moderno, com diversas opções gastronômicas, música e bebidas.
De acordo com os responsáveis, o espaço terá estacionamento, área para crianças e a 'Times Square Brasil', um grande painel de LED onde os visitantes poderão interagir em tempo real usando um aplicativo.
Localizada em Manhattan, na cidade de Nova York, a Times Square é um dos pontos turísticos mais famosos e icônicos do mundo.
A área se estende da 42nd Street à 47th Street, entre a Broadway e a Seventh Avenue, e é famosa por seus enormes painéis de LED, luzes neon e telas digitais que iluminam a área 24 horas por dia.
Originalmente chamada de Longacre Square, a região recebeu o nome atual em 1904, quando o jornal The New York Times mudou sua sede para o edifício One Times Square.
Na mesma época, a primeira celebração de Ano Novo foi realizada ali, tradição que continua até hoje, com a famosa queda da bola de cristal (Ball Drop) na véspera de Ano Novo, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo.
Ao longo do século 20, a Times Square passou por altos e baixos. Nas décadas de 1920 e 1930, tornou-se um centro de entretenimento, com teatros da Broadway, cinemas e casas de show.
No entanto, nas décadas de 1970 e 1980, a área enfrentou um declínio, com o aumento da criminalidade e a proliferação de estabelecimentos de má reputação.
A revitalização começou na década de 1990, com esforços do governo e da iniciativa privada para transformar a Times Square em um destino seguro e atraente para turistas e moradores.
Hoje, a Times Square é um dos locais mais visitados do mundo, recebendo cerca de 50 milhões de turistas anualmente.
É o epicentro da Broadway, com mais de 40 teatros que apresentam alguns dos espetáculos mais famosos do planeta.
Além disso, abriga lojas de grandes marcas, restaurantes temáticos, museus interativos e estúdios de televisão, como o famoso Good Morning America da ABC.
A área também contempla diversas atrações famosas, como a escadaria vermelha da TKTS, onde é possível comprar ingressos com desconto para espetáculos, e grandes lojas temáticas, como a M&M's World e a Disney Store.
A praça também é um importante centro de negócios, com escritórios de grandes empresas e sedes de conglomerados de mídia.
A Times Square também tem presença constante em filmes e séries de TV, o que a tornou um ícone da cultura pop e um destino obrigatório para qualquer visitante da 'cidade que nunca dorme'.