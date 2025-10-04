Assis Chateaubriand: a trajetória do primeiro magnata da mídia no Brasil

A trajetÃ³ria de Assis Chateaubriand inspirou diferentes representaÃ§Ãµes culturais. Em 1994, o jornalista Fernando Morais publicou a biografia â??ChatÃŽ, o rei do Brasilâ?, que se tornou um best-seller. Anos depois, em 2015, o livro foi adaptado para o cinema no filme ChatÃŽ â?? O Rei do Brasil, dirigido por Guilherme Fontes e que tem Marco Rica no papel do magnata.