Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho

Augusto relatou que os primeiros sinais surgiram no fim do ano passado, mas se intensificaram rapidamente. Em maio, pai e filho fizeram uma viagem de motorhome no exterior, que ele descreveu como uma despedida dos momentos mais simples.
Agora, Milton enfrenta limitações diárias, com dificuldades de fala e alimentação. Apesar do quadro delicado, Augusto destaca que o músico segue transmitindo afeto em gestos e silêncios.
Entre maio e junho, Milton Nascimento recebeu homenagem durante a quarta edição do festival gratuito Elos da Língua. O evento destacou o legado do cantor e compositor.
Recentemente, ele teve um assento negado no salão principal da cerimônia da 67ª edição do Grammy, em Los Angeles, mesmo com uma indicação na premiação. O caso foi revelado pela cantora norte-americana Esperanza Spalding em um post, que gerou protestos de fãs brasileiros.
Milton Nascimento e Esperanza Spalding concorreram ao Grammy de melhor álbum vocal de jazz pela parceria em “Milton + Esperanza”, lançado em 9 de agosto de 2024. A vitória nessa categoria foi para Samara Joy por “A Joyful Holiday”.
Em 2025, Milton Nascimento também foi homenageado no Carnaval pela Portela. A Majestade do Samba levou para a um enredo sobre o cantor, de autoria de André Rodrigues e Antônio Gonzaga, e ficou com a 5ª colocação.
“Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigado, Portela! Obrigado a todo mundo!”, disse Milton Silva Campos do Nascimento, que nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942.
Além de cantor, ele é compositor e multi-instrumentista reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos artistas da Música Popular Brasileira (MPB). Para entender mais sobre a trajetória e o legado de Milton Nascimento, vale revisitar sua história.
Carioca de nascimento e mineiro de coração (criado em Três Pontas), tornou-se conhecido nacionalmente com a composição 'Travessia', parceria com Fernando Brant, que ocupou a segunda posição na edição de 1967 do Festival Internacional da Canção.
O cantor gravou, ao todo, 34 álbuns, sendo condecorado com cinco estatuetas do Grammy Awards. Entre as quais se destacaram a de Best World Music Álbum em 1998 por 'Nascimento' e a de Best Contemporary Pop Album em 2000 do Grammy Latino por 'Crooner'.
Milton nasceu em um quarto da pensão de Dona Augusta, na rua Conde de Bonfim 472, na Tijuca, no Rio de Janeiro. É filho da empregada doméstica Maria do Carmo do Nascimento, que foi abandonada grávida pelo namorado e o registrou como mãe solteira.
Após a morte de sua mãe, em virtude da tuberculose, Milton, aos dois anos, foi entregue aos cuidados da avó materna, também empregada doméstica. Uma das duas filhas do casal para o qual sua avó trabalhava, a professora de música Lília Silva Campos, propôs adotá-lo.
A avó concordou, desde que o trouxesse para vê-lo algumas vezes e não tirassem o nome da sua mãe do registro. O futuro cantor foi adotado por Lília e seu marido Josino Campos, dono de uma estação de rádio.
A família, então, mudou-se para Três Pontas, em Minas Gerais. Por lá, começou a sua relação com o estado que tem forte presença em suas canções, no estilo de compor e interpretar. Foi apelidado de Bituca' ainda criança, por fazer um bico quando estava contrariado.
Milton casou-se no cartório e na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, em 1968, com uma estudante chamada Lurdeca. O casal foi viver em Copacabana, porém o matrimônio durou apenas um mês. Na época, optou por investir na carreira e não se casou.
Milton, então, decidiu ser pai, e adotou Augusto, seu único filho, que nasceu em 3 de junho de 1993. Ele o conheceu quando o menino tinha 13 anos, em 2006, em Juiz de Fora. Quando o rapaz completou 23 anos, em 2016, foi oficialmente adotado, passando a assinar Augusto Kesrouani do Nascimento.
Gravou a primeira canção, 'Barulho de Trem', em 1962. Em Três Pontas, integrava, ao lado de Wagner Tiso, o grupo W's Boys, que tocava em bailes. Na cidade de Belo Horizonte, começou a compor e surgiram 'Novena' e 'Gira Girou' (1964), ambas com Márcio Borges.
Nos anos 60, Milton escreveu, em parceria com César Roldão Vieira, as canções para a peça infantil 'Viagem ao Faz de Conta' de Walter Quaglia. Além disso, o cantor entrou no estúdio acompanhado pelo 'Tamba Trio. no Rio de Janeiro, em 1967, para gravar seu primeiro disco.
O encontro de 'Milton e Tamba' com os arranjos de Luizinho Eça, fazem de 'Travessia' um álbum definitivo e marcante. Em 1966, a composição 'Canção do Sal' foi gravada por Elis Regina. A gaúcha foi a primeira cantora famosa a gravar suas composições.
Quatro anos depois, em São Paulo, com o conjunto Som Imaginário, destacou-se com 'Para Lennon e McCartney', ao lado de Fernando Brant, Márcio Borges, Lô Borges, no Clube da Esquina.
Em uma pensão na capital mineira, no Edifício Levy, Milton conheceu os irmãos Borges, Marilton, Lô e Márcio. Dos encontros na esquina, surgiram as letras de canções como 'Cravo e Canela', 'Alunar', 'Para Lennon e McCartney', 'Trem Azul', 'Nada Será Como Antes', 'Estrelas', 'São Vicente' e 'Cais'.
Aos meninos fãs do The Beatles e do The Platters vieram juntar-se Tavinho Moura, Flavio Venturini, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta. Em 1972 a EMI gravou o primeiro LP, 'Clube da Esquina' - eleito o sétimo melhor disco da música brasileira no século 20 pela revista Rolling Stone.
Originalmente idealizado para a montagem do ballet teatro do Balé Teatro Guaíra (Curitiba, 1982), o espetáculo 'O Grande Circo Místico' foi lançado em 1983. Bituca integrou o grupo seleto de intérpretes da MPB que viajaram o país durante dois anos apresentando o projeto.
Após a ditadura, participou em 1985 do 'Nordeste Já', versão brasileira do USA for África que criou as canções 'Chega de Mágoa' e 'Seca D'água'. A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) concedeu a Milton Nascimento o título de Doutor Honoris Causa.
Em documentário sobre sua carreira exibido na TV Cultura em 2008, com depoimentos de inúmeros artistas, Milton revelou quem foi um grande divulgador de sua arte no Rio de Janeiro em fins da década de 60. Agostinho dos Santos - ídolo confesso do fã 'Bituca' - o conheceu e o levou para o meio artístico.
O cantor é padrinho da banda Roupa Nova e foi homenageado pelo grupo carioca em uma participação especial no CD/DVD ao vivo da banda na faixa 'Nos Bailes da Vida', de composição do próprio Milton, como forma de agradecimento.
Milton Nascimento encerrou sua carreira em 2022 com a turnê internacional 'A Última Sessão de Música”, uma derradeira homenagem aos fãs. O show de despedida foi no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.