Brasil fica mal no ranking de trabalhadores tristes ou raivosos

Segundo a Forbes, os dados da consultoria Gallup mostram que 25% dos trabalhadores brasileiros afirmaram sentir tristeza todos os dias, deixando o país atrás apenas de Bolívia (32%), El Salvador (26%) e Jamaica (26%).
Além disso, o levantamento mostrou que 18% dos brasileiros relataram sentir raiva todos os dias.
A pesquisa também revela que o Brasil ocupa o 7º lugar na lista dos países mais estressados da América Latina, com 46% dos trabalhadores lidando com estresse diário.
Nesse quesito, a Bolívia ficou em 1º com 55%, enquanto Paraguai (34%) e Jamaica (35%) apresentam as menores taxas de estresse entre os profissionais.
A pesquisa, que entrevistou 128 mil pessoas em mais de 160 nações, apontou uma série de fatores que causam esses sentimentos negativos nos trabalhadores.
Um deles é o papel da gestão no bem-estar dos colaboradores, apontando que profissionais sob liderança inadequada têm 60% mais probabilidade de sofrer com níveis elevados de estresse.
O relatório indica que o ambiente de trabalho e a eficácia dos líderes são cruciais para a saúde mental dos funcionários.
O documento sugere ainda que a influÃªncia dos gestores pode ser tÃ£o significativa quanto a de pessoas de apoio na vida pessoal, como os cÃŽnjuges.
Um dado importante revelado pelo estudo é o efeito da solidão no ambiente de trabalho, que atinge uma em cada cinco pessoas globalmente.
No Brasil, onde as relações interpessoais são fundamentais para o bem-estar e a produtividade, a solidão pode se tornar um obstáculo ainda mais sério.
Fatores como desempenho e engajamento dos colaboradores são prejudicados principalmente por conta do isolamento diário.
O levantamento também destaca que esses sentimentos negativos geram sérias consequências financeiras para as empresas.
Estimativas apontam que, por esses motivos, 8,9 trilhões de dólares são perdidos por ano em todo o mundo, o que representa cerca de 9% do PIB global.
Entre os impactos diretos estão o crescimento do esgotamento, maior rotatividade de funcionários, além de problemas com pontualidade e frequência no trabalho.
Apesar de nem todos os problemas de saúde mental estarem diretamente ligados ao trabalho, a pesquisa destaca a relevância do ambiente profissional no combate a esses problemas.
No Brasil, a Lei 14831, que institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, foi aprovada com o objetivo de encorajar as empresas a implementar iniciativas que promovam o bem-estar no ambiente corporativo.
Segundo o relatório, a promoção de uma cultura de bem-estar e a implementação de políticas de trabalho mais flexíveis são algumas das sugestões recomendadas para melhorar essa situação.
Conforme o documento, balancear emoções negativas e positivas é fundamental para que os profissionais consigam encontrar propósito tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal.