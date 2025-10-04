Anta é mascote de cidade brasileira e entra nas casas para fazer boquinha

Tico anda pela cidade e acompanha o dia a dia dos moradores, inclusive seguindo o rumo de cavalos pelas ruas. Em março de 2025, ele foi flagrado invadindo uma loja de ração em busca de alimento.
Tico também costuma já entrou em casas para fazer uma boquinha . Em novembro de 2024, viralizou sua imagem da anta dentro de uma residência numa chácara, onde o animal participou de um farto café da manhã.
As antas são grandes mamíferos da família Tapiridae, nativos de regiões da América do Sul, Central e Sudeste Asiático.
Elas são encontradas em florestas tropicais, áreas úmidas e savanas da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, Colômbia e Venezuela. Também existem espécies na Tailândia e Malásia.
Existem quatro espécies de antas. A espécie asiática, a anta-malaia, é diferentes das outras e tem uma pelagem preta na frente e branca na parte traseira.
As antas, também conhecidas como tapir, possuem um corpo pesado e arredondado, similar ao de um porco ou de um cavalo, com uma espessa camada de gordura.
Uma das suas características mais marcantes é o focinho longo e flexível. Elas usam essa pequena 'tromba' para pegar folhas, frutas e outras fontes de alimento.
A pele das antas é grossa, ajudando a protegê-las de predadores e de vegetação espinhosa. Nas antas adultas, a cor varia de cinza-escuro a marrom.
No entanto, os filhotes têm uma coloração marrom-avermelhada com listras e manchas brancas, o que ajuda na camuflagem da selva.
As antas têm pernas curtas, mas poderosas, com três dedos nos pés traseiros e quatro nos pés dianteiros. Isso lhes permite mover-se com facilidade em terrenos pantanosos e florestais.
As antas são excelentes nadadoras, apesar de seu tamanho e peso. Elas mergulham em rios e lagos, onde podem ficar submersas por longos períodos, respirando através de suas narinas posicionadas no topo de seus focinhos.
As antas possuem uma cauda curta e quase imperceptível. Elas podem pesar entre 150 e 300 quilos e medir cerca de 1,8 a 2,5 metros de comprimento, dependendo da espécie.
Herbívoras, as antas se alimentam principalmente de folhas, frutos, brotos e plantas aquáticas. Elas preferem frutas caídas no solo das florestas.
Mas também podem comer cascas de árvores e sementes. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu habitat.