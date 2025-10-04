Cruzeiro: a moeda que acompanhou décadas de mudanças no Brasil

A nova moeda foi introduzida com a equivalência de 1 Cruzeiro = 1.000 Réis, facilitando os cálculos e simplificando o sistema monetário. A escolha do nome se deu por conta da constelação Cruzeiro do Sul, presente na bandeira e no Hino Nacional Brasileiro.
A atual moeda oficial, o Real (R$), já está em vigor há 31 anos. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte da reforma econômica criada para combater a hiperinflação que afetava o país na época.
O Plano Real incluiu várias medidas, como a criação de uma nova moeda (o Real) e o controle rigoroso da inflação, e foi um marco na economia brasileira. Desde então, o Real passou por algumas mudanças, mas continua sendo a moeda nacional do Brasil.
Desde o período de colonização portuguesa até a atualidade, o Brasil teve várias moedas além do Cruzeiro e do Real. Saiba quais foram elas, uma a uma, nesta curiosa galeria sobre o dinheiro brasileiro.
O uso da palavra “real” como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de “dinheiro”.
Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo “Rs”.
Cruzeiro Novo: Susbstituto do Cruzado (1942-1967), ficou em circulação por três anos, de 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970.
Cruzeiro: Volta em 1970, mas precisamente em 15 de maio, e fica em circulação por 15 anos. No caso, até 27 de fevereiro de 1986.
Cruzado: Ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo “Cz$”.
Essa moeda foi criada a partir do “Plano Cruzado”, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país.
Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo “NCz$”.
O Cruzado Novo veio em consequência do chamado “Plano Verão”, instituído pelo então Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, em 1989.
Cruzeiro: entrou em circulação novamente em 16 de março de 1990 e permaneceu por três anos, até 31 de julho de 1993.
Mais uma vez, entrou em prática um programa para tentar estabilizar a inflação que assolava o país. O “Plano Brasil Novo”, popularmente conhecido como “Plano Collor”, foi instituído em 16 de março de 1990
Cruzeiro Real: ficou em circulação por 10 meses, de 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. Era representado pelo símbolo “CR$”.
Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje.
O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República.
O real é a 16ª moeda mais negociada do mundo e a segunda mais negociada da América Latina.
No dia 2 de setembro de 2020 entrou em vigor a cédula de 200 reais, maior valor já posto em circulação.
Alguns especialistas apontam que o “Plano Real” mostrou-se um dos mais eficazes da história do país, pois conseguiu reduzir a inflação, além de ampliar o poder de compra da população.