Gaivotas invadem vila inglesa e moradores ficam acuados

De acordo com Gary Hough, que reside na Vila de Altham, a população local tem se deparado com ossos de cordeiro e frango nos quintais das casas e nos carros. “Não podemos mais sentar nos nossos jardins sem correr o risco de ser atingidos por sujeiras ou dejetos de pássaros”, afirmou ele, que criou uma campanha online para cobrar medidas que minimizem o cenário.
'Não consigo mais fazer um churrasco no quintal porque as gaivotas voam constantemente sobre nós. , Meu Cocker Spaniel passou mal, e suspeito que tenha comido algo que uma delas deixou cair no jardim”, desabafou outra moradora, Julie Birtwell.
O estrago provocado pelas revoadas das mais de 5 mil gaivotas na região também atinge a economia local. 'Os resíduos das gaivotas prejudicam nossos produtos e causam prejuízos financeiros. Ninguém quer comprar um item coberto de fezes de pássaro”, relatou Rob Ross, gerente de uma loja de materiais de construção.
Em 2021, uma cena curiosa envolvendo uma gaivota 'ladra' chamou a atenção e repercutiu na cidade de Aberdeen, no Reino Unido.
As imagens mostravam a ave entrando no supermercado, pegando um pacote de batatas fritas e saindo como se nada tivesse acontecido.
Lá fora, ela começou a dar bicadas no pacote, tentando abri-lo para comer. O vídeo não mostra se a gaivota conseguiu comer as batatas.
Ela ficou tão popular que algumas pessoas passaram a pagar pelos lanches que ela roubava, só para os donos do mercado não a impedirem.
As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.
Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.
As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos sobre o vento.
As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.
Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.
Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.
O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.
São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.
Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.
Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções.
A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.
Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.
Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.