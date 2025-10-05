Flipar Entre paixão e propósito: o que o Ikigai ensina à vida contemporânea Ikigai significa “razão de ser” ou “propósito de viver”. É a filosofia japonesa que une o que se ama, o que é bom, sustento e o que o mundo precisa. No encontro desses quatro pilares, nasce um ponto de equilíbrio que dá sentido à vida. Encontrar seu Ikigai é descobrir o que faz cada dia valer a pena todos os dias. Por Lance

Suraj Nath/Unsplash