Flipar Registro raro: Astronauta fotografa aurora boreal vermelha vista do espaço O astronauta Don Pettit, a bordo da Estação Espacial Internacional, fez um registro raro em setembro de 2025 : uma aurora vermelha brilhando sobre a Terra. Ele disse que esse fenômeno de grande intensidade e nessa coloração só ocorre duas ou três vezes durante um período de seis meses de missão no espaço. Por Lance

Divulgação Nasa