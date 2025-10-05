Chapman e Lennon: crime premeditado que ecoa na história

John Lennon deu autógrafo para o assassino horas antes do crime. Chapman se dizia fã do cantor. Lennon o atendeu na saída do edifício onde morava, foi para o estúdio e, ao voltar, foi baleado pelo criminoso que o aguardava na porta. Dos cinco tiros, quatro atingiram o cantor: dois nas costas e dois nos ombros.