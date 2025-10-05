Documentário explica por que Heath Ledger inventou cacoete para o Coringa

Explica-se: a prótese que Heath usava com cicatrizes soltava após um tempo se não fosse hidratada e isso obrigava a equipe a parar as gravações e esperar pelo reparo. Mas, sendo umedecida, ela ficava no lugar. As lambidas, então, foram um artifício.
O diretor Christoper Nolan acabou absorvendo a ideia de Ledger e manteve o cacoete como característica do personagem - o que acabou funcionando, pois criou uma marca.
Os vilôes são tão importantes nas histórias em quadrinhos e no cinema quanto os heróis. E muitos deles têm um público cativo. Veja alguns vilões muito marcantes.
Coringa: A versão de Heath Ledger para Coringa em 'Batman: O Cavaleiro das Trevas' (2008) fez tanto sucesso que o ator ganhou um Oscar póstumo no ano seguinte — ele morreu meses antes do lançamento do filme.
Antes, em 1989, o maior vilão das histórias do Homem- Morcego foi vivido pelo ator Jack Nicholson, no filme 'Batman'.
Joaquim Phoenix também encarnou uma versão ainda mais densa do vilão em 'Coringa' (2019), e também venceu o Oscar de Melhor ator pelo papel.
Dr Destino - Recentemente a internet foi à loucura com o anúncio de que Robert Downey Jr. - ex-Homem de Ferro - voltará ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) como o vilão Doutor Destino.
Em 2005, o vilão foi vivido pelo ator australiano Julian McMahon no filme 'Quarteto Fantástico'.
Thanos: Mesmo sendo um dos vilões mais recentes dessa lista, Thanos deixou sua marca no Universo Cinematográfico da Marvel. Os momentos triunfais vieram em 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018) e 'Vingadores: Ultimato' (2019).
Pinguim: Mais um vilão marcante do Batman para a conta. A primeira versão marcante do Pinguim veio em 1992, interpretada por Danny DeVito em 'Batman: O Retorno'.
Mais recentemente, foi a vez de Colin Farrell — irreconhecível — interpretar uma versão mais realista do vilão em 'Batman' (2022).
Charada: Em 'Batman: Eternamente' (1995), Jim Carrey deu vida à uma versão bem caricata do vilão nos cinemas. No entanto, o filme foi muito mal avaliado pela crítica e pelo público.
Já a versão de 2022, interpretada por Paul Dano, trouxe mais realismo e profundidade para o personagem, que é um dos vilões mais clássicos do Homem-Morcego nos quadrinhos.
Duas-Caras: Mais um vilão do Batman que teve duas versões nos cinemas: a primeira veio com Tomy Lee Jones ('MIB: Homens de Preto') em 'Batman Eternamente'.
Já em 'Batman: O Cavaleiro das Trevas', o ator Aaron Eckhart ('Obrigado Por Fumar') interpretou um Duas-Caras cheio de camadas interessantes.
Espantalho: Em 2005, outro vilão icônico das HQs do Batman ganhou as telas do cinema em 'Batman Begins': o Espantalho, vivido por Cillian Murphy ('Oppenheimer').
Aliás, nesse mesmo filme, o ator Liam Neeson dá vida ao enigmático líder da Liga das Sombras, Ra's al Ghul.
Duende Verde: Nem só de vilões do Batman se faz uma lista de vilões dos filmes baseados em quadrinhos. A primeira aparição do Duende Verde, interpretada por Willem Defoe em 'Homem-Aranha' (2002), sem dúvidas foi uma das mais marcantes.
Dr. Octopus: Na mesma medida, o segundo filme do teioso, lançado em 2004, trouxe um Dr. Octopus incrível interpretado por Alfred Molina.
Lex Luthor: O maior vilão do Superman também teve várias versões que merecem ser relembradas. A primeira foi vivida por Gene Hackman, em 'Superman' (1978), 'Superman' II (1980), 'Superman IV' (1987).
Em 'Batman vs Superman: A Origem da Justiça' (2016), Jesse Eisenberg apresentou uma versão moderna e excêntrica do vilão.
General Zod: Outro dos grandes arqui-inimigos do Superman, o General Zod, foi introduzido pelas primeiras vezes em 'Superman' (1978), 'Superman II' (1980), pelo ator Terence Stamp.
Já em 'O Homem de Aço' (2013), dirigido por Zack Snyder, Michael Shannon foi quem encarnou o poderoso vilão.
Bane: Famoso por ter conseguido 'quebrar' o Batman nas HQs, o vilão Bane teve sua estreia nas telonas em 'Batman e Robin', de 1997, com o ator Jeep Swenson. O filme foi tão mal nas avaliações que pouca gente se lembra dessa versão...
Já em 'Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge' (2012), o ator britânico Tom Hardy viveu uma versão bem mais 'pé no chão' do temido vilão.
Aliás, Tom Hardy já deu vida a outro vilão bem famoso dos quadrinhos — nesse caso da Marvel: Venom, tradicional inimigo do Homem-Aranha. Porém, tanto no filme de 2018 quanto na continuação de 2021, o personagem ganhou uma versão mais 'amigável' do que nas HQs.