Alpinista escala asas de planador em pleno voo

O esloveno Domen Skofic, nascido em 1994, realizou uma façanha inédita ao se tornar a primeira pessoa a completar uma rota de escalada nas asas de um planador em pleno voo.

Por Lance
Reprodução / YouTube @redbull

A aventura aconteceu a 2.500 metros de altitude, quando o atleta deixou a cabine da aeronave e iniciou a escalada por toda a estrutura.

Reprodução / YouTube @redbull

Assim, desafiou não apenas a gravidade, mas também fatores extremos como ventos que chegavam a 100 km/h e temperaturas abaixo dos 10 °C.

Reprodução / YouTube @redbull

Skofic, conhecido no cenário mundial por suas habilidades em escalada esportiva, contou apenas com um paraquedas de 12 kg como medida de segurança.

Reprodução / YouTube @redbull

A rota havia sido especialmente projetada para o desafio e exigia enorme força física e concentração.

Reprodução / YouTube @redbull

Mesmo diante das condições adversas, ele conseguiu completar todo o percurso na quarta tentativa e, para encerrar a aventura, saltou de paraquedas a 1.500 metros de altura.

Reprodução / YouTube @redbull

O feito ganhou repercussão internacional e reforçou a imagem de Skofic como um atleta disposto a expandir os limites da escalada.

Reprodução / YouTube @redbull

Com seu desafio, uniu esporte radical, coragem e inovação em uma das demonstrações mais ousadas já registradas.

Reprodução / YouTube @redbull

A histÃ³ria do paraquedismo, aliÃ¡s, se estende por sÃ©culos. Desde os primeiros conceitos atÃ© os saltos como sÃ£o feitos hoje.

Silke/Pixabay

A ideia de frear uma queda remonta a tempos antigos, com rascunhos de dispositivos semelhantes a paraquedas encontrados em cadernos de Leonardo da Vinci no século 15.

Reprodução da Internet

Contudo, foi apenas em 1783 que o francês Louis-Sébastien Lenormand realizou o primeiro salto público com um paraquedas rudimentar, usando dois guarda-chuvas modificados.

Domínio Público

Poucos anos depois, em 1797, outro francês, André-Jacques Garnerin, fez o primeiro salto bem-sucedido de um balão com um paraquedas dobrável.

Domínio público

O salto de Garnerin abriu caminho para o desenvolvimento da atividade como meio de sobrevivência e, mais tarde, como esporte.

Domínio público

No século 20, a tecnologia evoluiu com a Primeira Guerra Mundial, quando os paraquedas passaram a ser usados militarmente para salvar pilotos.

Domínio público

ApÃ³s a guerra, muitos ex-militares continuaram praticando os saltos por hobby, surgindo entÃ£o os primeiros clubes civis de paraquedismo.

Wikimedia Commons /JosÃ© Reynaldo da Fonseca

Na década de 1950, surgiram os paraquedas de nylon e o formato 'quadrado', mais seguro e controlável.

Ricardo Gomez Angel/Unsplash

Hoje, a Federação Aeronáutica Internacional (FAI) é responsável por regulamentar esportes aéreos, incluindo o paraquedismo.

Domínio público

Atualmente, o paraquedismo é um esporte radical difundido globalmente, com modalidades como formação em queda livre, wingsuit e BASE jump, além de saltos tandem para iniciantes.

Domínio público

Apesar dos riscos - e alguns incidentes -, avanços em equipamentos e treinamento tornaram a atividade mais segura e acessível.

Dominic Wunderlich/Pixabay

