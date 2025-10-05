Flipar

‘Fale Comigo’ foi vetado no Kuwait por causa de ator trans

Enquanto os brasileiros já podem ver 'Fale Comigo' no streaming, após exibição nos cinemas, o filme de terror não pode ser visto no Kuwait.

O motivo para o banimento estÃ¡ na presenÃ§a de Zoe Terakes no elenco. A identidade de gÃªnero de Terakes Ã© citada como razÃ£o pelos censores.

Zoe Terakes se identifica como não-binárie e trans masculino.

Zoe Terakes nasceu em 22 de março de 2000, em Sydney, na Austrália. Tem tido ascensão na carreira e ficou conhecido após participar do seriado 'Wentworth'.

Terakes é o primeiro trans a integrar o Universo Cinematográfico da Marvel. Ele foi anunciado na série 'Coração de Ferro'.

A medida de banimento não é novidade no Kuwait. O país tem uma política recorrente de censura.

Outros filmes que foram impedidos no país: 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso', 'Thor: Amor e Trovão' e 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'.

Filmes que têm referências LGBTQIAPN+ costumam ser censurados no país.

Terakes: 'O nosso filme não tem temas queer. O nosso filme nem mesmo menciona que eu sou trans, ou queer. Eu sou um ator trans que, por um acaso, está interpretando este papel. Eu não sou um tema, sou uma pessoa. O Kuwait baniu o filme baseado na minha identidade, e em nada mais', lamentou.

'Por mais que seja muito triste para mim ser a pessoa que provocou esse banimento, meu coração se quebra ainda mais quando penso no que isso significa para as pessoas transgênero do Kuwait. Representação é esperança, é uma luz no fim do túnel', completou Zoe Terakes.

Um comunicado assinado pela produtora do filme (Causeway) e pela distribuidora internacional (Bankside) reforçou o apoio a Terakes: 'Somos solidários com Zoe Terakes após a decisão do Kuwait de proibir o filme Talk to Me. Zoe fez sua própria declaração, que apoiamos totalmente, e estamos imensamente orgulhosos de seu envolvimento no filme.'

O filme conta com a direção de Danny e Michael Philippou.

'Fale Comigo' tem na sua trama um grupo de jovens que encontra uma misteriosa mão embalsamada e descobre que ela permite invocar espíritos.

A brincadeira entre amigos, no entanto, ganha contornos perigosos ao abrir um portal para o mundo espiritual.

Além de Zoe Terakes, o filme ainda conta no elenco com Sophie Wilde, Chris Alosio e Miranda Otto.

Apesar do baixo orçamento, 'Fale Comigo' tem feito sucesso nos Estados Unidos, faturando US$ 10 milhões no fim de semana de estreia. E ja arrecadou mais de 92 milhões no mundo.

O filme foi lançado em 17 de agosto de 2023 no Brasil. O título original é: 'Talk to me'.

A duração é 1h34min - categorias: terror e suspense. O filme está disponível na Prime Video.

