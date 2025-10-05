Pra quem não viu: Homem sai na mão com canguru para salvar cachorro

A situação inusitada foi toda gravada por ele em um vídeo e compartilhada nas redes sociais.
Mick Moloney é um policial aposentado da cidade de Mildura e dono do cachorro que aparece nas imagens.
O australiano estava fazendo exercícios matinais quando percebeu que o cão havia desaparecido.
Em certo momento, dá para o ouvir o homem gritando “vou dar um murro na sua cabeça, larga o meu cachorro!”.
Quando achou que tinha acabado, o tutor do cachorro recebeu uma investida do canguru e acaba deixando seu celular cair no rio.
Após recuperar o telefone, Mick começa a filmar a ação do canguru, que continua agressivo.
Para tentar se proteger, ele joga água no animal, mas isso parece piorar a situação. O canguru avança novamente em sua direção, exibindo suas garras afiadas.
Quando Mick percebe que seu cão já está seguro perto da margem, ele se afasta do canguru em direção à margem e chega a rir da situação.
“Os músculos dessa coisa eram enormes. Parecia alguém que tinha acabado de sair da prisão ou algo assim. Foi uma enrascada”, disse o ex-policial, em entrevista à TV ABC Austrália.
“Basicamente, dei um tapa na cabeça dele, ele pulou em mim e acabamos brigando na água. Ele parecia prestes a chutar minhas pernas, então eu joguei um pouco de água em seu rosto e tentei fugir, mas ele tentou me agredir novamente quando eu estava saindo', relatou Mick.
À mesma emissora, uma especialista em mundo animal disse que os cangurus são animais selvagens que enxergam os humanos e cachorros como predadores.
Segundo ela, provavelmente o cachorro tentou atacar o canguru e, por isso, o animal revidou como instinto de sobrevivência.
Em junho, um homem norte-americano foi flagrado “lutando” com um canguru no parque Cohunu Koala, em Perth, na Austrália. Ele estava tentando ajudar uma mulher que estava sendo perseguida pelo animal.
As imagens, que chegaram a bater mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, mostravam o homem tentando dar chutes para se livrar do canguru selvagem.
“Ele começou a arranhar meus sapatos e então eu e meu filho começamos a nos afastar dele. Felizmente, o turista americano me ouviu gritar e veio ajudar”, contou a mulher que estava sendo perseguida pelo bicho.
Os cangurus são nativos da Austrália e da Nova Guiné e são o maior mamífero marsupial do mundo.
O fato de serem marsupiais significa que as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa até que eles estejam prontos para viver por conta própria.
Existem mais de 60 espécies de cangurus, que variam em tamanho de 30 centímetros a 3 metros de comprimento. Os cangurus vermelhos são as espécies mais comuns e são encontrados em toda a Austrália.
Os cangurus-wallaby são menores e têm pernas mais curtas, o que os torna mais adequados para viver em florestas.
Os cangurus são herbívoros e se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo grama, folhas e frutas. Eles são animais sociais e vivem em grupos chamados de 'motas'.
Além disso, os cangurus são bons de pulo e podem saltar até 10 metros de comprimento e 3 metros de altura. Eles também são bons nadadores e podem atravessar rios e lagos.
Os cangurus são importantes para o ecossistema australiano. Eles ajudam a controlar a população de plantas e são uma fonte de alimento para outros animais, como dingos e aves.