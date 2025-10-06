Retratos da vida selvagem: resultado do concurso de fotos sairá em 13 de outubro

O anúncio dos vencedores de cada categoria será feito no dia 13 de outubro, como parte da abertura da exposição no Museu de História Natural de Londres.
A exposição das imagens ficará em cartaz na capital britânica até julho de 2026. Veja a seguir algumas das espetaculares fotos finalistas do “Wildlife Photographer of the Year.
Foto de Sitaram Raul - Na índia, centenas de morcegos frugívoros - que se alimentam principalmente de frutos - saem de um monumento “esquecido”.
Foto de Parham Pourahmad - Flagra matutino do encontro de dois coiotes em uma colina da cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Foto de Lakshitha Karunarathna - Em um lixão a céu aberto em cidade do Sri Lanka, na Ásia, elefante-asiático se movimenta em meio a objetos descartados.
Foto de Kesshav Vikram - Nas margens do Lago Kurile, na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, um urso-pardo se movimenta. Ao fundo, o vulcão Ichinsky, um dos maiores da região, serve de cenário.
Jamie Smart - Em uma parque na Inglaterra, um cervo-vermelho emite sons característicos de época de acasalamento.
Foto de Gabriella Comi - No Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, um leão observa uma cobra.
Foto de Bidyut Kalita - Em Assam, cidade no nordeste da Índia, uma vespa-carregadeira conduz uma lagarta para servir de refeição a suas larvas.
Foto de Amit Eshel - Em uma ilha gelada localizada no norte do Canadá, um flagra bem próximo de uma matilha de lobo-árticos.
Foto de Leana Kuster - Em uma lagoa no sul da França, um flamingo se mantém sobre apenas uma perna enquanto se coça.
Foto de Bertie Gregory - Nos limites de uma plataforma de gelo na Antártida, centenas de filhotes de pinguim-imperador avançam em fila.
Foto de Emmanuel Tardy - Em uma região campestre da Costa Rica, na América Central, um exemplar de Preguiça-de-três-dedos se segura em um poste de arame farpado.
Foto de Isaac Szabo - No mar da Flórida, sul dos Estados Unidos, peixes-gar são alvos de predador durante a desova.
Foto de Jassen Todorov - Em lagoa de extração de sal na baía de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, câmera capta o reflexo das nuvens.
Foto de Kutub Uddin - Na Inglaterra, a captura da imagem de esporos de fungo mucilaginoso em um tronco caído de árvore.
Foto de Marina Cano - No Quênia, na África, filhotes de gueparda caçam uma presa diante dos olhos da mãe.
Foto de Ralph Pace - Na Califórnia, nos Estados Unidos, o flagra do mar colorido por um grupo de águas-vivas-do-Pacífico.