Flipar Inadimplência cresce no Brasil; veja número de devedores A inadimplência no Brasil vem crescendo de forma contínua: após registrar 66,96 milhões de devedores em janeiro de 2024, o número subiu para 69,66 milhões em março de 2025 e alcançou 71,78 milhões em agosto. Por Lance

Imagem de Moondance por Pixabay