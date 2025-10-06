‘Treta’ envolvendo noivo de Marina Ruy Barbosa e o pai ganha novo capítulo na Justiça

Segundo o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, uma ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que Abdul é um dos seis herdeiros legítimos que serão donos da empresa LP Bens.
A decisão rejeita a tentativa dos irmãos Jamel e Nasser Fares de anular o negócio realizado em 2011.
A Justiça reconheceu o negócio como um projeto sucessório legítimo, e não uma simulação para fraudar o fisco, como alegavam os fundadores Jamel e Nasser Fares.
O relator Sérgio Shimura destacou a contradição dos fundadores, que negaram ser sócios da empresa quando investigados pela Receita Federal, mas depois afirmaram o contrário para tentar anular o negócio.
O conflito familiar teve início em 2011, quando as cotas da LP Bens foram transferidas aos filhos a fim de proteger o patrimônio das dívidas fiscais.
A relação começou a ruir em 2022, quando os pais acusaram os filhos de conspirar contra eles.
Além dessa disputa, Abdul também protagonizou um embate com o pai ao pedir sua interdição judicial — alegando incapacidade de gestão —, em um processo envolvendo um patrimônio de cerca de R$ 1 bilhão.
O caso teve episódios de acusações mútuas, incluindo menções a gastos milionários de Abdul, como um anel de noivado avaliado em R$ 6 milhões dado a Marina Ruy Barbosa.
Em agosto, Marina Ruy Barbosa foi às redes sociais desmentir boatos de que havia se separado de Abdul Fares.
Os rumores surgiram após internautas notarem que ela não o seguia no Instagram.
A atriz explicou que Abdul nunca teve uma conta ativa na rede social, e sua assessoria confirmou que o casal continua junto e sem crises.
'Nunca segui aquele perfil. Era um perfil morto. Tanto problema real na vida e já vão querer meter o meu relacionamento pra gerar mais caos', rebateu a atriz na ocasião.
Marina e Abdul estão juntos desde 2023 e ficaram noivos em outubro daquele ano.
Natural de São Paulo, Abdul Fares é formado em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e tem ascendência libanesa.
Ele é um empresário do setor varejista, pertencente à tradicional família fundadora da rede de móveis Marabraz.
Atualmente, Abdul é diretor financeiro da Marabraz — que tem faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão —, cofundador da Blue Group Digital, e sócio da LP Real Estate.