Baleias que frequentam o litoral brasileiro; quais são e onde se concentram

Na rota de migração das baleias-jubartes, a costa do Nordeste é conhecida como “última fronteira”, pois a partir desse ponto elas iniciam o trajeto de retorno para o seu ambiente de origem.
Para fugir do frio da Antártica, as baleias-jubarte se dirigem para o litoral brasileiro em busca das águas mornas da região. Atualmente, estima-se que 35 mil delas cheguem ao Nordeste a cada temporada de reprodução.
As baleias-jubarte são parte do grupo dos misticetos ou “baleias de barbatana”, ou seja, animais que, em vez de dentes, possuem em ambos os lados da boca uma cortina de cerdas filtradoras – as “barbatanas”, muito semelhantes às escovas.
Com a recuperação populacional da espécie observada em anos recentes, avistamentos também ao sul vêm se tornando mais frequentes, como na Bacia de Campos no Rio de Janeiro e no entorno de Ilha Bela em São Paulo.
Apesar de se acreditar que a maioria da população de jubartes brasileiras realiza um movimento regular entre essas áreas, existem registros de algumas delas no Oceano Pacífico (costa do Equador) e no Oceano Índico (entre Moçambique e Madagascar).
Baleia-franca (Eubalaena australis) - Chamada também de baleia-franca-austral, baleia-verdadeira, ballena franca austral e southern right whale. Com a maior presença no litoral de Santa Catarina, ficaram conhecidas como gigantes catarinenses.
A vinda das baleias-francas para as águas mais tranquilas e quentes do Brasil têm um motivo: o nascimento de filhotes, que medem entre 4 e 5 metros e pesam cerca de duas toneladas.
Especialistas chamam atenção que o animal, que pode chegar a 17 metros de comprimento e pesar até 90 toneladas, continua na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas no país.
Apesar de a população estar se recuperando ao longo dos anos, a situação ainda é delicada. Especialistas notam que a reprodução da espécie tem sido mais lenta.
Baleia-de-bryde - Esse é o nome comum dado a duas espécies de baleias, a Balaenoptera brydei e a Balaenoptera edeni, da família dos balenopterídeos. O 'complexo' significa que o número e a classificação permanecem obscuros devido à falta de informações e pesquisas definitivas.
A baleia comum de Bryde (Balaenoptera brydei) é uma de tamanho maior que ocorre mundialmente em águas temperadas e tropicais quentes, e a baleia Sittang ou Éden é uma menor que pode ser restrita ao Indo-Pacífico.
As baleias-de-bryde receberam esse nome em homenagem ao norueguês Johan Bryde, pioneiro no desenvolvimento da estação de caça a baleias na África do Sul, no início do século 20.
A baleia-de-bryde pode chegar a viver mais de 50 anos, e em sua gestação de um ano dá à luz um único filho. Elas podem medir ao nascer cerca 3 metros pesando 600 quilos e são encontradas em todos os oceanos nas áreas costeiras e oceânicas, em águas tropicais e subtropicais.
Baleia-azul - É uma gigante de até 30 metros de comprimento. O peso dela, de cem toneladas, equivale ao de 25 elefantes. Nesta escala de grandeza, a baleia-fin vem logo depois.
As baleias-azuis eram, até ao início do século 20 abundantes em quase todos os oceanos. Caçadas durante mais de um século, foram levadas à beira da extinção pelos baleeiros, até se tornarem objeto de mecanismos de proteção adotados pela comunidade internacional em 1996.
Ela foi identificada na chamada Bacia de Santos, em uma área de mar entre Florianópolis, em Santa Catarina, e em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com o tamanho do estado de Mato Grosso do Sul.
Baleia-fin - A espécie pode medir 27 metros e pesar até 70 toneladas. Elas foram caçadas no século passado, causando uma diminuição de sua população estimada em 70%. Também continuam a ser caçadas em pequenos números pelo Japão e também sofrem impactos decorrente de colisões com grandes navios.
Baleia-sei (Balaenoptera borealis) - É considerado o terceiro maior balenopterídeo. Pode ser encontrada em todo o mundo, em todos os oceanos e mares adjacentes, e prefere águas profundas mais afastadas da costa.