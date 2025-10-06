Flipar

Homem pula no mar para tentar fugir de dívida milionária acumulada em cruzeiro de luxo

Um caso inusitado envolvendo um passageiro de um cruzeiro da Royal Caribbean chamou a atenção da mídia internacional recentemente.

Por Lance
Ed Judkins/Pixabay

Após contrair uma dívida milionária a bordo, o passageiro se jogou no mar na tentativa de escapar do compromisso.

Tom Woodhouse/Unsplash

O fato curioso aconteceu no porto de San Juan, em Porto Rico, durante uma inspeção alfandegária.

Wikimedia Commons

Identificado como Jey Gonzalez-Diaz, o homem acumulou uma dívida de US$ 16,7 mil (cerca de R$ 90,7 mil) em jogos de cassino.

Micha? Parzuchowski/Unsplash

Ele foi resgatado por um jet ski e depois localizado pela polícia com US$ 14,6 mil em espécie, dois celulares e múltiplos documentos de identidade.

Montagem/Reproduc?a?o

Em depoimento, ele afirmou ter saltado para evitar ter que declarar o dinheiro que carregava à alfândega.

Matt Hardy/Unsplash

A investigação também revelou que seu nome completo consta em registros federais ligados a outra pessoa detida, que ele afirma ser seu irmão.

Wikimedia Commons/Benyoch

Gonzalez-Diaz foi liberado sob fiança, mas pode pegar até 5 anos de prisão e multa de US$ 250 mil (em torno de R$ 1,35 milhão) se condenado.

Brett Hondow por Pixabay

Tradicionalmente associados ao luxo, glamour e turismo, os cassinos oferecem uma variedade de jogos, como roleta, blackjack, pôquer e as famosas máquinas caça-níqueis.

Kvnga/Unsplash

Esses ambientes costumam ser projetados para atrair e manter os jogadores, com decoração sofisticada, iluminação estratégica, ausência de relógios e janelas.

Cindy F/Unsplash

Os primeiros cassinos modernos surgiram na Europa por volta do sÃ©culo 17.

Ben Lambert/Unsplash

O Ridotto foi primeiro cassino oficial do mundo, aberto em Veneza, na Itália, em 1638, para controlar as apostas durante a temporada de carnaval.

Dusan Kipic/Unsplash

A palavra 'cassino' vem do italiano 'casino', que significa 'pequena casa', e era originalmente usada para se referir a clubes sociais onde as pessoas se reuniam para dançar, ouvir música e, ocasionalmente, jogar.

Domínio Público

A popularidade dos cassinos se espalhou por outros países europeus, como a França, e, eventualmente, Estados Unidos.

ben frost/Unsplash

Durante o século 20, a ascensão de Las Vegas transformou os cassinos em impérios de entretenimento de massa, com hotéis suntuosos, shows grandiosos e uma infinidade de opções de jogos.

zzim780/Pixabay

Com o passar do tempo, cassinos também se consolidaram em outros locais como Macau, na China, e Monte Carlo, em Mônaco.

life pan/Pixabay

A cultura pop também ajudou a consolidar a imagem dos cassinos como símbolos de glamour. Filmes de Hollywood, como a franquia '007' e 'Onze Homens e um Segredo' são só alguns exemplos.

Divulgação/Warner Bros.

Nos últimos anos, a ascensão dos cassinos online transformou a indústria, oferecendo a conveniência de jogar de qualquer lugar, a qualquer hora.

Micha? Parzuchowski/Unsplash

Ainda assim, os cassinos continuam atraindo milhões de turistas em hotéis, cruzeiros e até aeroportos pelo mundo.

Carl Raw/Unsplash

