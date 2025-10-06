Homem pula no mar para tentar fugir de dívida milionária acumulada em cruzeiro de luxo

Após contrair uma dívida milionária a bordo, o passageiro se jogou no mar na tentativa de escapar do compromisso.
O fato curioso aconteceu no porto de San Juan, em Porto Rico, durante uma inspeção alfandegária.
Identificado como Jey Gonzalez-Diaz, o homem acumulou uma dívida de US$ 16,7 mil (cerca de R$ 90,7 mil) em jogos de cassino.
Ele foi resgatado por um jet ski e depois localizado pela polícia com US$ 14,6 mil em espécie, dois celulares e múltiplos documentos de identidade.
Em depoimento, ele afirmou ter saltado para evitar ter que declarar o dinheiro que carregava à alfândega.
A investigação também revelou que seu nome completo consta em registros federais ligados a outra pessoa detida, que ele afirma ser seu irmão.
Gonzalez-Diaz foi liberado sob fiança, mas pode pegar até 5 anos de prisão e multa de US$ 250 mil (em torno de R$ 1,35 milhão) se condenado.
Tradicionalmente associados ao luxo, glamour e turismo, os cassinos oferecem uma variedade de jogos, como roleta, blackjack, pôquer e as famosas máquinas caça-níqueis.
Esses ambientes costumam ser projetados para atrair e manter os jogadores, com decoração sofisticada, iluminação estratégica, ausência de relógios e janelas.
Os primeiros cassinos modernos surgiram na Europa por volta do sÃ©culo 17.
O Ridotto foi primeiro cassino oficial do mundo, aberto em Veneza, na Itália, em 1638, para controlar as apostas durante a temporada de carnaval.
A palavra 'cassino' vem do italiano 'casino', que significa 'pequena casa', e era originalmente usada para se referir a clubes sociais onde as pessoas se reuniam para dançar, ouvir música e, ocasionalmente, jogar.
A popularidade dos cassinos se espalhou por outros países europeus, como a França, e, eventualmente, Estados Unidos.
Durante o século 20, a ascensão de Las Vegas transformou os cassinos em impérios de entretenimento de massa, com hotéis suntuosos, shows grandiosos e uma infinidade de opções de jogos.
Com o passar do tempo, cassinos também se consolidaram em outros locais como Macau, na China, e Monte Carlo, em Mônaco.
A cultura pop também ajudou a consolidar a imagem dos cassinos como símbolos de glamour. Filmes de Hollywood, como a franquia '007' e 'Onze Homens e um Segredo' são só alguns exemplos.
Nos últimos anos, a ascensão dos cassinos online transformou a indústria, oferecendo a conveniência de jogar de qualquer lugar, a qualquer hora.
Ainda assim, os cassinos continuam atraindo milhões de turistas em hotéis, cruzeiros e até aeroportos pelo mundo.