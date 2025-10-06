Grandes escritores que nunca foram contemplados na Academia Brasileira de Letras

Mário Quintana (1906-1994) - Gaúcho de Alegrete, o 'poeta das coisas simples' tentou três vezes, mas não foi eleito. Decepcionado, disse que a ABL estava politizada e que era até melhor ficar de fora, pois a academia 'atrapalha a criatividade'. Luís Fernando Veríssimo, seu conterrâneo, afirmou que, sem Quintana, o prejuízo era da ABL.