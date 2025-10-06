Wicked Brasil: Tiago Abravanel se apresentará no musical

Tiago disse: 'Fazer parte de Wicked é um presente. O musical tem uma energia única e aborda temas que dialogam com minha própria jornada artística: identidade, escolhas e o poder das conexões humanas. Estou muito feliz por integrar essa história que encanta tantas gerações'.
Essa montagem, inclusive, já tinha contado com a participação especial da cantora Glória Groove como Madame Morrible por algumas sessões no lugar de Karin Hills, Com isso, Glória se tornou a primeira drag queen do mundo a integrar o elenco de uma montagem do espetáculo.
Inspirado no romance de Gregory Maguire, com músicas de Stephen Schwartz, 'Wicked' estreou em 2003 no Gershwin Theatre, na Broadway. O elenco original contou com Idina Menzel como Elphaba e Kristin Chenoweth como Glinda. A produção conquistou três prêmios Tony e um Grammy, e, em 2023, alcançou a marca de quarto espetáculo com mais tempo em cartaz na história da Broadway.
O espetáculo revela os segredos da Terra de Oz e conta a origem da Bruxa Má do Oeste, Elphaba, e Glinda, a Boa, enquanto leva o público a refletir sobre quem, afinal, pode ser considerado vilão ou herói.
O musical chegou ao Brasil em março de 2016, no Teatro Renault, em São Paulo, em uma montagem réplica da Broadway. A produção teve Myra Ruiz como Elphaba e Fabi Bang como Glinda.
Com o sucesso da primeira temporada, “Wicked” voltou ao Brasil em março de 2023 em uma montagem não-réplica no Teatro Santander, trazendo novamente Myra Ruiz e Fabi Bang nos papéis principais, sob a direção de John Stefaniuk.
Essa montagem, inclusive, se tornou oficialmente licenciada. Isso permite que qualquer produtora mundial adquira os direitos dessa concepção artística brasileira e a reproduza em seus palcos, e a primeira aplicação desse licenciamento ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes.
No final de 2024, estreou nos cinemas o filme de 'Wicked', com Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande como Glinda.
Myra Ruiz e Fabi Bang dublaram as personagens na versão brasileira e repetirão o trabalho na continuação, prevista para novembro de 2025.
Impulsionado pelo sucesso do filme e pela nova geração de fãs, 'Wicked' retornou aos palcos brasileiros em sua terceira montagem, não-réplica, em 2025. A produção estreou em 20 de março no Teatro Renault, com Myra Ruiz e Fabi Bang novamente como protagonistas, acompanhadas por Karin Hils, Hypólyto e Luisa Bresser. A temporada apresentou novos cenários, figurinos e efeitos especiais.
Conhecidas pelo sucesso em “Wicked”, Myra Ruiz e Fabi Bang estão entre as principais estrelas do teatro musical brasileiro. Myra iniciou sua carreira em 2012 com “Mamma Mia!” e participou de montagens como “Fame”, “Nas Alturas”, “Shrek O Musical”, “Evita”, “Rent”, “Matilda” e “Legalmente Loira”.
Já Fabi, começou sua trajetória no teatro em 2005, atuou em produções como “O Fantasma da Ópera', 'Miss Saigon', “Cats”, “A Pequena Sereia”, “Matilda” e “Cabaret”.
Fabi ganhou, inclusive, o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em Musical em 2016 pela sua interpretação como Glinda em 'Wicked'. Esse prêmio é considerado um dos mais prestigiosos do teatro musical brasileiro. Também foi indicada a mesma categoria em 2024 por sua atuação como Sally Bowles em 'Cabaret'.
A amizade entre as duas é um dos pilares do sucesso do musical no Brasil. Elas se conheceram durante as audições para “Wicked” e mantêm uma relação de cumplicidade que se estende para além dos palcos. Myra é madrinha da filha de Fabi, Isabel, nascida em 2019.
Juntas, criaram no YouTube um canal chamado 'Apenas Existindo' e se apresentaram em diversos shows, como em 'Desafiando a Amizade', “Baile das Bruxas” e “Receitas Para Um Natal Feliz”.
Em 2023, participaram do programa “Conversa com o Bial” da TV Globo a fim de divulgar “Wicked” e falar sobre o sucesso do musical no Brasil.
Em suas vidas pessoais, Fabi foi casada com o produtor musical Rique Azevedo, com quem teve Isabel, e mantém relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldflus.
Myra namora com o ator Fabrizio Gorziza, com quem trabalhou em 'Matilda', desde 2024.