O misterioso cometa 3I/Atlas avistado pelo rover em Marte

A partir de análise de imagens e dados do rover Perseverance divulgados pela NASA, um astrônomo amador afirma ter avistado o cometa interestelar 3I/ATLAS. As fotos foram tiradas por uma câmera posicionada no alto de um mastro do veículo, que auxilia o rover na conduçãoDivulgação/International Gemini Observatory
O 3I/ATLAS foi descoberto em 10 de julho deste ano, e é muito maior que outros visitantes interestelares que já passaram pelo sistema solar como os cometas Oumuamua e Borisov. Além do tamanho surpreendente, a velocidade do cometa é de quase o dobro a de seus 'irmãos', atravessando o espaço a cerca de 210 mil km/hReprodução/Michael Jäger e Gerald Rhemann
A alta velocidade confirma que o objeto não orbita o Sol, e veio de outro sistema solar. Estima-se que apenas o núcleo do cometa tenha cerca de 5,6 quilômetros de diâmetro e um peso de 33 bilhões de toneladasESA/Hubble e NASA, R. Chandar, J. Lee e a equipe PHANGS-HST
Desde seu primeiro avistamento, a comunidade astronômica vem rastreando o cometa a partir da liberação de gases à medida que fica mais próximo do Sol. O objeto saiu do campo de visão da Terra e só voltará a ser observável do nosso planeta no final do anoNASA/JPL-Caltech
Apesar disso, com satélites e câmeras instaladas em outros planetas, como as do rover marciano, possibilitam que os cientistas possam analisar não apenas os fatos observáveis da Terra como também de ângulos fora delaReprodução/Freepik
Na sexta-feira (3/10), o cometa chegou a 29 milhões de quilômetros de Marte, maior aproximação já registrada do objeto com o planeta vermelho. Já as fotos, foram tiradas no dia seguinte (4/10), no horário solar médio local de 21h33min39Divulgação/NASA/JPL-Caltech
A NASA não publicou informações confirmando a identidade do objeto, apenas as imagens com a data, local e meio que foram tiradas. Em seu site, a empresa espacial americana informou que não está em funcionamento. 'Status Operacional da NASA: A NASA está atualmente FECHADA devido a uma falha no financiamento governamental'Divulgação/ NASA
Há também a discordância entre os cientistas, segundo o especialista em astronomia do portal científico IFLScience, Alfredo Carpineti, é possível que o objeto seja um dos orbitadores de Marte. Ele explica que realmente há algo se movendo nas imagens, mas o objeto é rápido demais para ser um cometaReprodução/X/@MethaneSAT
A teoria de que o objeto poderia ser o cometa 3I/ATLAS foi apresentada na rede social Bluesky, pelo astrônomo amador Simeon Schmauß. 'Acho que o Perseverance pode ter avistado o cometa interestelar 3I/ATLAS ontem à noite em Marte. Depois de empilhar 20 imagens da Mastcam-Z, encontrei uma tênue mancha de luz na constelação de Corona Borealis, perto do local onde o cometa era esperado.', publicou SchmaußObservatório Heller e Jung
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca