O misterioso cometa 3I/Atlas avistado pelo rover em Marte

3I/ATLAS

O 3I/ATLAS foi descoberto em 10 de julho deste ano, e é muito maior que outros visitantes interestelares que já passaram pelo sistema solar como os cometas Oumuamua e Borisov. Além do tamanho surpreendente, a velocidade do cometa é de quase o dobro a de seus 'irmãos', atravessando o espaço a cerca de 210 mil km/h