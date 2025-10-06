Flipar Christoph Waltz: primeiro trailer de Frankenstein é divulgado O novo filme de Christoph Waltz, “Frankenstein”, teve seu primeiro trailer revelado pela Netflix. O longa, dirigido por Guillermo del Toro, acompanha Victor Frankenstein, cientista que cria uma criatura a partir de restos humanos e estreia no dia 7 de novembro de 2025. No elenco estão Oscar Isaac como Frankenstein, Jacob Elordi como o monstro, Mia Goth como Elizabeth. Waltz será o Dr. Pretorius Por Lance

