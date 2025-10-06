Primeira namorada de Michael Jackson, Tatum O’Neal revela em livro a sua vida dramática

Além de “Lua de Papel”, Tatum atuou em outros filmes, como “Garotos em Ponto de Bala’ (1976), “The Runaways: Garotas do Rock” (2010) e “Possessão - O Último Estágio” (2019), mas não chegou nem perto de repetir o sucesso do filme que estrelou ainda na infância e deu a ela o Oscar.