Primeira namorada de Michael Jackson, Tatum O’Neal revela em livro a sua vida dramática

Em 1974, uma menina de apenas 10 anos ganhou o Oscar. Trata-se de Tatum Beatrice O’Neal, até hoje a atriz mais jovem a ser premiada na cerimônia mais badalada do cinema mundial.

Por Lance
Instagram @tatum__oneal

Na ocasião, ela foi laureada como Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance em “Lua de Papel” (1973).

UCLA Library Special Collections/wikimédia Commons

A sua interpretação no filme do diretor Peter Bogdanovich foi tão festejada que para muitos críticos da época ela deveria ter sido indicada para a categoria principal, a de Melhor Atriz.

Divulgação

“Lua de Papel” se desenvolve durante a chamada Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos, em uma das maiores crises do capitalismo.

Divulgação

Na trama, Tatum vive a pequena Addie, que cruza o caminho do protagonista, o vigarista Moses Pray, interpretado por Ryan O’Neal, pai da atriz.

Divulgação

A começar pela relação com o próprio pai. Ela conta que Ryan O’Neal, morto em 2023 aos 82 anos, teve uma reação explosiva ao saber que ela tinha sido indicada ao Oscar e ele não. Ressentido, o ator deu um soco na filha.

Flickr Chuck Sneed

A premiação, que deveria ser uma lembrança doce, desapareceu de sua memória, segundo ela descreve no livro.

Instagram @tatum__oneal

“O sentimento que mais associo à vitória no Oscar é uma tristeza avassaladora por ter sido abandonada por meus pais - ambos, pois minha mãe permaneceu em silêncio - mais uma vez”, narra Tatum na biografia.

- John Mathew Smith/wikimédia Commons

Joanna Moore mãe de Tatum, também era atriz e, na época da premiação da filha, era consumida pelo vício em álcool e outras substâncias. Joanna morreu em 1997, aos 63 anos.

Domínio Público

“Era como se, de repente, ele visse que havia valor em ter uma filha vencedora do Oscar”, enfatiza.

Instagram @tatum__oneal

A vida de Tatum foi marcada pelo distanciamento dos pais - Ryan Oâ??Neal tambÃ©m era dependente quÃ­mico - e por episÃ³dios de abuso que ela revelou ter sofrido.

Instagram @tatum__oneal

Ela própria acabou se viciando em drogas e tentou dar cabo da própria vida três vezes.

Instagram @tatum__oneal

Em maio de 2020, aos 59 anos, ela ficou em coma por seis semanas após sofrer uma overdose que resultou em um derrame. “Quase morri”, declarou Tatum à revista “People”.

Instagram @tatum__oneal

Uma curiosidade sobre a vida amorosa de O’Neal é que ela foi a primeira namorada de Michael Jackson. Ao menos, foi o primeiro relacionamento que o astro do pop expôs publicamente.

Instagram @tatum__oneal

Além de “Lua de Papel”, Tatum atuou em outros filmes, como “Garotos em Ponto de Bala’ (1976), “The Runaways: Garotas do Rock” (2010) e “Possessão - O Último Estágio” (2019), mas não chegou nem perto de repetir o sucesso do filme que estrelou ainda na infância e deu a ela o Oscar.

- Divulgação

