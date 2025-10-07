Flipar Um por um, donos do Diamante Hope tiveram destino trágico A história do Diamante Hope é cercada de mortes, falências e acontecimentos sobrenaturais ao longo de quatro séculos. Em 10/11/1958, o cristal de tom azul foi doado ao Instituto Smithsonian e, por lá, passou a ser a atração principal. Misteriosa e amaldiçoada, a peça tem 45,22 quilates e vale 350 milhões de dólares. Por Lance

Wikimedia Commons