Capelas e catacumbas oferecem turismo macabro na Europa

Ossuário de Wamba (Espanha) -Foi criado na Idade Média. Fica na Igreja de Santa María, datada do século 12, na pequena cidade de Wamba, a 20 km de Valladolid. Ali ficam os restos mortais de mais de 2 mil pessoas, bem mais do que a população da cidade, que tem cerca de 300 habitantes.
Catacumbas de Paris (França) - Surgiram da necessidade de encerrar vários cemitérios na cidade. Os túneis subterrâneos resultantes de séculos de exploração de pedreiras foram utilizados para armazenar ossos.
A organização dos crânios e ossos foi feita a partir de 1785. As catacumbas ocupam uma parte desse labirinto no subsolo da Cidade-Luz e recebem, por ano, cerca de 600 mil visitantes. Milhões de ossos de parisienses que viveram no decorrer de séculos estão ali.