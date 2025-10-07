Mortes suspeitas de magnatas da Rússia instigam teorias de conspiração

Por isso, muita gente acredita que sucessivas mortes de magnatas no país tenham ligação com política.
Vladimir Putin está no poder há mais de 24 anos, alternando entre presidente e primeiro-ministro, mas sempre mantendo controle central no governo. Putin assumiu como presidente interino após a renúncia de Boris Yeltsin em 31/12/1999.
Vladimir Putin assumiu como presidente interino em 31 de dezembro de 1999, após a renúncia de Boris Yeltsin. Foi eleito presidente em 2000 e reeleito em 2004. De 2008 a 2012, atuou como primeiro-ministro durante o governo de Dmitry Medvedev, retornando à presidência em 2012 e sendo reeleito em 2018. Conhecido por seu estilo autoritário, construiu uma imagem de “mão de ferro” no comando da Rússia.
Não há provas, mas muito se especula do possível envolvimento do Kremlin em diversas mortes. Relembre casos.
Em 2 de março de 2025, dias antes de completar 50 anos, o ex-deputado e tricampeão olímpico Buvaisar Saitiev morreu em Moscou. Autoridades apontaram parada cardíaca, mas relatos de uma queda da janela levantaram suspeitas, e o caso passou a integrar listas de mortes misteriosas na Rússia.
Em 5 de fevereiro de 2025, o músico russo Vadim Stroykin morreu após cair da janela de seu apartamento em São Petersburgo, durante uma batida policial. Ele era investigado por doações ao exército ucraniano. As autoridades falaram em suicídio, mas amigos levantaram suspeitas sobre as circunstâncias da morte.
Em novembro de 2024, o bailarino Vladimir Shklyarov morreu ao cair de um prédio em São Petersburgo, e o chef e escritor Alexei Zimin, crítico de Putin, foi encontrado morto em Belgrado — ambos os casos levantaram suspeitas pelas circunstâncias misteriosas das mortes.
Em outubro de 2024, Mikhail Rogachev, ex-vice-presidente da petrolífera Yukos, foi encontrado morto após cair do 10º andar de seu apartamento em Moscou. As autoridades apontaram suicídio, mas a família negou, dizendo que ele não tinha sinais de depressão.
Em dezembro de 2022, a morte do bilionário russo Pavel Antov ganhou grande repercussão. Ele foi encontrado morto após cair da janela de um hotel na Índia, poucos dias depois de criticar publicamente a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia no mesmo ano. O caso gerou suspeitas, somando-se a outras mortes misteriosas de empresários russos.
Em julho de 2022, o empresário Yuri Voronov, executivo ligado à Gazprom, estatal russa de gás e energia, foi encontrado morto na piscina de sua casa na região de São Petersburgo. A polícia apontou ferimento por arma de fogo, e o caso foi tratado como suspeito, somando-se a outras mortes misteriosas de empresários ligados ao setor energético russo.
Em maio de 2022, o empresário Andrei Krukovsky, de 37 anos, foi encontrado morto ao pé de um penhasco na cidade de Sochi, onde dirigia um hotel de luxo para esquiadores ligado à Gazprom. As autoridades classificaram o caso como acidente, mas a morte levantou suspeitas, ocorrendo em meio a uma série de fatalidades misteriosas no setor energético russo.
Em maio de 2022, o empresário Alexander Subbotin, de 43 anos e ex-executivo da Lukoil, foi encontrado morto na casa de um amigo em Moscou. As autoridades apontaram como possível causa um envenenamento com veneno de sapo durante um ritual xamânico supostamente realizado para curar uma ressaca, levantando suspeitas devido às circunstâncias incomuns da morte.
Abril de 2022 - Ex-vice-presidente da empresa de gás natural Novatek, Sergei Protosenya, de 55 anos, foi encontrado morto em sua mansão na Catalunha, na Espanha, ao lado dos corpos da sua mulher, Natalya, e da filha, Maria.
Em abril de 2022, Vladislav Avayev, 51 anos, ex-vice-presidente do Gazprombank, foi encontrado morto em seu apartamento em Moscou, junto da esposa e da filha. O caso, tratado como assassinato seguido de suicídio, levantou suspeitas por envolver um alto executivo do setor energético russo.
Em março de 2022, Vasily Melnikov, empresário do setor médico, foi encontrado morto com a esposa e os dois filhos em sua casa em Nizhni Novgorod. As autoridades apontaram possível assassinato seguido de suicídio, mas as circunstâncias permanecem cercadas de mistério.
Em fevereiro de 2022 , outro que tinha relações com a Gazprom era o empresário Alexander Tyulyakov, de 61 anos. Ele foi encontrado enforcado nos arredores de São Petersburgo, em fevereiro. Seu corpo estava em uma garagem.
Fevereiro de 2022 – O magnata ucraniano Mikhail Watford, de 66 anos, foi encontrado morto em sua mansão em Surrey, na Inglaterra. Ele fez fortuna no setor de petróleo após o fim da URSS; o caso levantou suspeitas por ocorrer logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, embora não haja provas de ligação direta com Putin.
Em janeiro de 2022, Leonid Shulman, de 60 anos, diretor da Gazprom, foi encontrado morto na banheira de sua casa em São Petersburgo. Ao lado do corpo, havia uma suposta carta de suicídio, mas as circunstâncias da morte geraram dúvidas e especulações.