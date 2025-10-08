Flipar Jardineiro move ação trabalhista contra Eliana na Justiça Um jardineiro moveu uma ação trabalhista contra a apresentadora Eliana, da TV Globo, alegando que trabalhou em sua casa por mais de um ano de forma contínua, sem registro em carteira, e pede mais de R$ 60 mil em direitos trabalhistas. Por Lance

Multishow, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons