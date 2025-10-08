Jardineiro move ação trabalhista contra Eliana na Justiça

Afinal, segundo ele, foi demitido sem receber o que considera devido. Eliana, no entanto, apresentou testemunhas que garantiram que o serviço era apenas por empreitada, realizado duas vezes por semana, além de ser feito em outras residências vizinhas.
O jardineiro recorreu após a apresentadora vencer em primeira instância. O caso, porém, está parado, já que o STF analisa justamente regras sobre vínculos trabalhistas, que poderão impactar diretamente o processo. Relembre agora com o Flipar a trajetória de Eliana.
Eliana, aliás, está na Globo desde 27 de junho de 2025, após passar 15 anos no SBT. Ela chegou na Platinada e estreou meses depois, no programa 'Vem Que Tem', no dia 28 de novembro de 2024.
Em entrevista exclusiva para o Fantástico pouco depois do acerto com a emissora, ela se emocionou. Entre outros assuntos, Eliana relembrou memórias da infância e comentou sobre os últimos momentos de convivência com o pai, que faleceu em 2025, aos 92 anos.
'Envelhecer é estar viva, é poder ver meus filhos crescendo. Vou ficar emocionada, porque é muito forte. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recente. Então ele veio morar comigo, ele ficava aqui do ladinho onde a gente está', disse Eliana na ocasião.
A apresentadora comemorou a oportunidade na nova emissora: 'Realizada e feliz com este momento da minha vida'
Na época da contratação, ela publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o crachá e comemorando o novo emprego.
Eliana Michaelichen Bezerra, conhecida artisticamente como Eliana, nasceu em 22 de novembro de 1973, em São Paulo.
Sua trajetória na televisão começou ainda na infância, mas ela se consolidou como uma das principais apresentadoras de TV no Brasil ao longo de várias décadas.
Eliana iniciou sua carreira artística em 1986, aos 13 anos, como integrante do grupo musical infantil 'A Patotinha'. Nessa época, ela gravou a música 'Baile dos Passarinhos', que depois seria regravada pelo Balão Mágico.
Posteriormente, em 1990, ela foi convidada por Gugu Liberato para integrar o grupo Banana Split, que era um sucesso na época.
Com 18 anos, Eliana fez sua estreia como apresentadora na TV foi no programa 'Festolândia', em 1991, depois de um convite do próprio Silvio Santos.
O programa durou apenas três meses e precisou ser encerrado por conta do alto custo na época.
Nos anos seguintes, Eliana começaria a se destacar como uma das apresentadoras infantis mais populares dos anos 1990. Primeiro, ela foi escalada para apresentar o 'Sessão Desenho'.
Em 1993, Eliana estreou no 'Bom Dia & Cia', onde permaneceu por cinco anos. O sucesso foi tão grande que, por um tempo, o programa passou a se chamar 'Eliana & Cia'.
Durante esse período, Eliana introduziu o personagem Melocoton, um boneco que se tornou um grande sucesso de vendas.
Em 1998, Eliana pediu para ter mais espaÃ§o na emissora, o que foi negado pelo SBT. Foi nesse perÃodo que ela recebeu uma proposta da Record e acabou trocando de 'casa'.
Na Record, Eliana apresentou pela primeira vez um programa de auditório voltado para o público adulto, o 'Tudo é Possível'.
Após quase 11 anos na TV Record, Eliana retornou ao SBT em 2009 para apresentar o 'Programa Eliana', exibido aos domingos.
Ela permaneceu à frente do programa por 15 anos, até encerrar sua parceria com a emissora em 2024 e assinar com a Globo.
Eliana também ficou muito conhecida pela carreira musical. Ela lançou 15 CDs e 4 DVDs, todos voltados para o público infantil. Em 1999, ela foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Infantil pelo disco 'Primavera'.
Sua música mais conhecida é 'Os Dedinhos', lançada em 1993 como single do álbum homônimo que foi seu primeiro trabalho de estúdio.
Ao longo dos anos, a apresentadora teve relacionamentos com figuras conhecidas da TV brasileira. Na década de 90, ela teve um caso com Luciano Huck, que hoje é casado com Angélica, amiga de Eliana.
Ela também teve um relacionamento com Roberto Justus, empresário e personalidade da TV. Os dois chegaram a ficar noivos, mas terminaram pouco tempo depois, em 2001.
O primeiro casamento de Eliana foi com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, que hoje está com Ana Hickmann. Eles ficaram juntos por três anos antes de se separarem em 2007.
No ano seguinte, Eliana engatou um namoro com João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina, com quem teve seu primeiro filho. O relacionamento terminou em 2014.
No mesmo ano, Eliana começou a namorar o diretor do programa Altas Horas, Adriano Ricco, com quem está até hoje.
Durante a gravidez de sua segunda filha, Manuela, a apresentadora enfrentou complicações sérias e chegou a ter que ficar internada por cinco meses devido ao deslocamento da placenta e hemorragias.
Eliana apresenta atualmente os programas 'Saia Justa' (GNT), 'The Masked Singer Brasil' e 'Vem Que Tem', além de estar com a nova temporada de 'Casa de Verão da Eliana' no GNT. Em 2026, a apresentadora ganhará um novo programa próprio e substituirá Luciano Huck aos domingos na Globo.