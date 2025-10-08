Flipar

Emoção à flor da pele: Vanessa da Mata agradece ao público após cruzar o país

Vanessa da Mata fez um show lotado em Cruz das Almas, Bahia, durante a ExpoCruz, no dia 4 de outubro de 2025. Uma multidão se reuniu na Praça Senador Temístocles.

Para realizar o show, ela precisou viajar o dia todo desde Porto Alegre, no sul do país. Por isso, ela comemorou a energia do público e agradeceu aos fãs pelo carinho e destacou que cada esforço da viagem valeu a pena.

O show integra a turnê 'Todas Elas', que começou em 24 de maio, no Rio de Janeiro. Em 2025, Vanessa da Mata lançou o álbum homônimo, com participações de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê.

Um fato curioso sobre a cantora aconteceu quando circulou pelas redes sociais um vídeo de Mick Jagger, famoso vocalista dos Rolling Stones, assistindo ao seu show em Londres.

Conhecido por sua paixão pelo Brasil, o roqueiro até esperou na fila para cumprimentá-la nos bastidores depois do fim da apresentação.

Jagger assistiu ao show de um canto do palco no Islington Assembly Hall. O encontro aconteceu no fim de abril.

Em abril, Vanessa da Mata fez uma turnê pela Europa e passou por diversos países como Luxemburgo, Noruega, Suécia, Espanha, Inglaterra, Irlanda e Portugal.

A turnê promoveu o álbum “Vem Doce” (2023), que concorreu ao Grammy Latino.

Essa não foi a primeira vez que a brasileira e Mick Jagger se encontraram. Eles já tinham se conhecido em 2016, em uma festa no Rio, e desde então mantêm amizade – inclusive já jantaram juntos no Brasil.

Nascida em Alto Garças, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, Vanessa da Mata é uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Veja curiosidades sobre ela!

Curiosamente, ela nunca teve formação musical formal. Aos 14 anos, mudou-se sozinha para Uberlândia (MG) para investir nos estudos.

Depois, foi para São Paulo, onde começou a se envolver profissionalmente com música. Lá, foi backing vocal da banda Black Uhuru (grupo jamaicano de reggae).

Antes de seguir carreira solo, Vanessa se destacou como compositora. Em 1997, fez parceria com Chico César em 'A Força que Nunca Seca', gravada depois por Maria Bethânia.

Seu primeiro álbum solo, 'Vanessa da Mata' (2002), mostrou sua maturidade artística, misturando MPB com elementos de soul e reggae.

Em 'Essa Boneca Tem Manual' (2004), conquistou o grande público com 'Ai, Ai, Ai...', tema da novela 'Belíssima', e 'Ainda Bem', tema da novela 'Pé na Jaca'.

Em 2007, Vanessa veio o disco 'Sim', no qual lançou a música 'Boa Sorte/Good Luck', em parceria com o músico americano Ben Harper, um dos seus maiores hits.

Vanessa da Mata já recebeu diversos prêmios, incluindo três Prêmios Multishow de Música Brasileira e um Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro, por 'Sim'.

Além da música, Vanessa também lançou o romance 'A Filha das Flores', em 2013.

A artista também é conhecida por seu engajamento em causas sociais, especialmente ligadas à valorização da cultura afro-brasileira, à defesa do meio ambiente e ao empoderamento feminino.

Em seus trabalhos, Vanessa já colaborou com artistas como Emicida, Seu Jorge e Gilberto Gil.

A cantora prefere manter sua vida pessoal reservada. Ela foi casada com o ator e fotÃ³grafo Gero Pestalozzi de 2003 a 2012.

Em 2012, após seu divórcio, a artista adotou três irmãos que conheceu em um abrigo de Alto Araguaia (MT).

