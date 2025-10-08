Climão? Charlize Theron ignora Johnny Depp em evento, e vídeo viraliza

Não se sabe, no entanto, se o gesto foi intencional ou distração. Os dois não trabalham juntos há 26 anos.
Já Depp foi visto recentemente na Espanha, filmando 'Day Drinker', sua primeira grande produção desde o polêmico julgamento envolvendo Amber Heard. Os holofotes, aliás, são corriqueiros para o ator.
Afinal, recentemente, o Hospital Donotia, na Espanha, divulgou fotos de Johnny Depp em visita surpresa a pacientes internados no setor de oncologia.
O ator foi até a unidade de saúde caracterizado como o pirata Jack Sparrow, personagem mais popular de sua carreira, protagonista da franquia 'Piratas do Caribe'.
Ele conversou e brincou com a garotada que se trata de câncer na ala reservada para pediatria oncológica. Depp costuma fazer esse tipo de visita, visando levar alegria a pessoas que passam por um difícil tratamento.
Pais e mães dos pacientes que estavam no local aproveitaram para também interagir com o ator, que tem fãs pelo mundo inteiro.
O hospital universitário fica em San Sebastian, cidade localizada no País Basco espanhol, capital da província de Guipúscoa. O ator passou por lá para o Festival Internacional de Cinema.
O hospital trata crianças de diversas idades, inclusive recém-nascidos. O ator segurou um bebê que está em tratamento.
Veja a trajetória desse astro de Hollywood que começou a carreira ainda jovem, conquistou milhões de fãs, mas também já teve momentos de tensão e até de baixaria.
Seu nome verdadeiro é John Christopher Depp II. Ele nasceu em Owesnboro, no Kentucky, em 9/6/1963.
Aos 12 anos, ganhou uma guitarra de presente. E a paixão pela música seria constante em sua vida. Aos 16 anos, formou a primeira banda - The Flames. Hoje, canta e toca no Hollywood Vampires.
Aos 13 anos, após a separação dos pais, ele foi com a família para a Flórida. Aos 20 anos, tocando na Banda The Kids, mudou-se para Los Angeles e casou-se com Lori Anne Allison.
A esposa apresentou Johnny ao ator Nicolas Cage. E foi ele que conseguiu o primeiro papel para Depp no cinema.
Poucas pessoas perceberam ou se lembram... mas Depp atuou no clássico de terror 'A Hora do Pesadelo'. Dá pra reconhecer?
Em 1988, numa entrevista, ele contou que Cage o convenceu a fazer teste para ator. Na época, Johnny vendia canetas por telefone. Ganhava cerca de US$ 50 por semana.
Na mesma entrevista, ele disse que tentava lidar da melhor forma possível com a fama repentina, pois não queria deixar de atender às pessoas que pediam autógrafos.
Em 1990, a carreira de Depp deu uma guinada. Ele estrelou 'Edward Mãos de Tesoura', um dos filmes mais cultuados da década de 90. E ali começou a parceria com o diretor Tim Burton.
Em filmes de Burton, Depp fez uma série de papéis exóticos com caracterização especial, maquiagem, cabelo, vestuário... tudo fora do padrão. Uma referência nesses papéis esquisitões. Entre eles, 'Sweeney Todd', pelo qual concorreu ao Oscar de Melhor Ator.
Foram sete filmes de Tim Burton com Johnny Depp, além de uma animação ('A Noiva Cadáver'), em que Depp também era a inspiração e dublava o personagem principal.
Em 1993, Depp contracenou com um ator em começo de carreira que viria a ser um astro: Leonardo diCaprio, em 'Gilbert Grape'. Muito tempo depois, Depp revelou que não tinha paciência, pois DiCaprio era adolescente e só falava de videogames.
A carreira de Depp foi evoluindo e ele também assinou roteiro e direção de 'O Bravo' (1997), filme em que atuou como um índio cherokee. Pelo papel, concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Em 2003, Depp encarnou, pela 1ª vez, o personagem que seria o mais marcante de sua carreira: o capitão Jack Sparrow, de Piratas do Caribe.
O filme fez sucesso estrondoso e valeu a Depp sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator. Ele deu ao personagem uma personalidade tão própria que tornou-se um marco no cinema.
Depp disse que se inspirou em Keith Richards, o lendário guitarrista dos Rolling Stones, para elaborar o jeito do personagem.
Tido como um dos atores mais simpáticos com o público, Depp também costuma se vestir de Jack Sparrow para visitar pacientes em hospitais, em ações solidárias, conforme informamos no começo desta galeria.
Depp concorreu ao Oscar, mais uma vez, pela interpretação em 'Finding Neverland' (2004), sobre a história de Matthew Barrie, autor de Peter Pan.
A vida amorosa de Depp foi movimentada. Ele teve várias namoradas e chegou a se casar três vezes: Lori Allison (1983-1985), Vanessa Paradis (1998-2012) e Amber Heard (2015-2017).
Recentemente Amber Heard causou a decadência na carreira do ator. Bastou dizer que foi vítima de violência doméstica para que, mesmo sem provas das denúncias, estúdios cancelassem projetos com Depp. Ele passou a ser execrado.
Pouco depois da denúncia de Amber Heard, em 2017, a ex-mulher de Depp, Vanessa Paradis, se manifestou publicamente em defesa dele.
“Para quem possa interessar, Johnny Depp é o pai dos meus dois filhos - ele é uma pessoa sensível, amorosa e amada, e eu acredito, do fundo do meu coração, que estas alegações que foram feitas recentemente são ultrajantes', disse.
Depp e Vanessa viveram juntos por 14 anos e têm dois filhos: Lily-Rose, nascida em 1999, e Jack, em 2002.
O ator, que já teve 250 indicações a diferentes prêmios por seu trabalho, foi exposto a sessões constrangedoras de lavagem de roupa suja, acompanhada pelo público na TV e redes sociais. Acusações de brigas, agressões, xingamentos e mentiras de ambas as partes.
Depp perdeu a chance de fazer um novo 'Piratas do Caribe' e foi substituído em 'Animais Fantásticos', em que interpretava o vilão Gellert Grindelwald. O conceituado ator dinamarquês Mads Mikkelsen assumiu o papel.
Depp ganhou a ação e um jurado chegou a declarar que Heard tinha lágrimas de crocodilo, fingindo durante as audiências. O ator então passou a tentar reconstruir a carreira.
Ele agora retorna - mas atrás das câmeras - com seu segundo trabalho como diretor. Ele assina o filme 'Modi', estrelado por Al Pacino, sobre a vida do artista plástico Modigliani.