Murilo Huff bloqueia lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça

Segundo o programa 'Fofocalizando', do SBT, Huff determinou que o projeto 'Manuscritos da Rainha' só poderá ser divulgado quando Leo atingir a maioridade, garantindo que ele próprio decida sobre o legado da mãe.
A decisão dividiu opiniões entre fãs e especialistas: enquanto alguns lamentam a suspensão do material, outros veem o gesto como uma forma de respeito à memória da 'Rainha da Sofrência'.
Murilo também estabeleceu que toda a renda das canções será destinada exclusivamente ao filho. Mas essa não é a primeira polêmica envolvendo o cantor.
Recentemente, o caso envolvendo a guarda de Léo, filho da cantora com Huff, agitou as redes sociais. O pai dividia a guarda com a avó da criança, mãe de Marília.
Mas Huff entrou com um pedido de guarda unilateral do filho no dia 11 de junho. E, no dia 30, a Justiça o concedeu.
A movimentação do cantor sertanejo gerou especulações em relação às suas motivações, principalmente relacionadas à herança milionária deixada pela cantora.
Dona Ruth, mãe de Marília, cuida do menino desde a morte da filha em 2021. Mas áudios de babás mostraram que ela escondia dados sobre a criança, chegando a pedir que ninguém dissesse a Murilo sobre os remédios tomados pelo menino. A defesa dela negou.
A fortuna de Marília, estimada em R$ 500 milhões, ainda está em inventário, e Léo, único herdeiro, só poderá acessá-la quando fizer 18 anos.
Por ser menor de idade, a administração dos bens cabe ao responsável pela tutela.
Murilo afirmou que decidiu agir após ter feito 'descobertas nos últimos meses', mas disse que sentiria 'mais confortável se ficasse calado'.
Dona Ruth se defendeu nas redes sociais, garantindo que o patrimônio do neto está bem protegido e sujeito à prestação de contas judicial.
No dia 25/06, Murilo fez uma publicação rebatendo acusações feitas por Dona Ruth de que ele não estaria pagando a pensão do filho em dia.
Em uma sequência de stories, o cantor exibiu recibos e detalhou os gastos mensais que tem com o menino. 'Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir que falem tantas mentiras a meu respeito', escreveu.
Léo, que tem apenas 5 anos, continua recebendo rendimentos das obras da mãe, cujos direitos autorais serão válidos até 2092.
Segundo Ruth, Léo detém 30% das receitas e ela, 20%, por sua participação na gestão.
Ao todo, Marília detinha os direitos de 335 músicas que foram registradas quando ela ainda era viva.
A decisão de Murilo Ruff foi massacrada por fãs da cantora nas redes sociais. Muitos seguidores citaram o fato de que o sertanejo continua mantendo contato constante com Léo.
No Instagram do cantor, vários comentários criticando a atitude dele foram apagados. 'Estão apagando os comentários, deveriam ter vergonha do que estão fazendo', citou um internauta.
Léo foi diagnosticado com diabetes tipo 1 cerca de três meses após a morte de Marília. Ele precisa usar um sensor importado dos Estados Unidos para monitorar os níveis de glicose
Ruth atribuiu o surgimento da doença ao impacto emocional da perda da mãe. O menino chegou a testar uma bomba de insulina, mas o dispositivo não foi eficaz, causando hipoglicemias e desconforto.
Especialistas confirmam que o estresse pode desencadear diabetes, embora não exista um tipo classificado como 'emocional'.
Marília e Murilo começaram a namorar em maio de 2019. No mês seguinte, anunciaram a gravidez de Léo, que nasceu prematuro em dezembro do mesmo ano, em Goiânia.
Embora compartilhassem alguns momentos com o filho nas redes sociais, o casal manteve uma relação discreta.
Eles ficaram juntos até julho de 2020, mas continuaram a viver de forma harmoniosa, dividindo os cuidados com o menino.
Na decisão judicial de junho de 2025 que dá a guarda a Huff, o juiz diz que o pai não pode ser uma figura secundária ou eventual na formação do filho. Mas Ruth vinha causando uma 'alienação parental', prejudicando a relação de Huff com o filho.
O juiz disse: 'A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático de informações relevantes e a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia do pai ausente são práticas de alienação parental com consequências no desenvolvimento afetivo da criança'.