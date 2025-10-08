Flipar

Murilo Huff bloqueia lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça

Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça e pai de seu filho Leo, decidiu impedir o lançamento das músicas inéditas deixadas pela cantora antes de sua morte em 2021.

Por Lance
Reprodução / Instagram @murilohuff

Segundo o programa 'Fofocalizando', do SBT, Huff determinou que o projeto 'Manuscritos da Rainha' só poderá ser divulgado quando Leo atingir a maioridade, garantindo que ele próprio decida sobre o legado da mãe.

Reprodução / Instagram @murilohuff

A decisão dividiu opiniões entre fãs e especialistas: enquanto alguns lamentam a suspensão do material, outros veem o gesto como uma forma de respeito à memória da 'Rainha da Sofrência'.

Reprodução / Instagram @murilohuff

Murilo também estabeleceu que toda a renda das canções será destinada exclusivamente ao filho. Mas essa não é a primeira polêmica envolvendo o cantor.

Reprodução / Instagram @murilohuff

Recentemente, o caso envolvendo a guarda de Léo, filho da cantora com Huff, agitou as redes sociais. O pai dividia a guarda com a avó da criança, mãe de Marília.

Montagem/Divulgação/Reprodução

Mas Huff entrou com um pedido de guarda unilateral do filho no dia 11 de junho. E, no dia 30, a Justiça o concedeu.

Reprodução/Redes sociais

A movimentação do cantor sertanejo gerou especulações em relação às suas motivações, principalmente relacionadas à herança milionária deixada pela cantora.

Reprodução/Instagram

Dona Ruth, mãe de Marília, cuida do menino desde a morte da filha em 2021. Mas áudios de babás mostraram que ela escondia dados sobre a criança, chegando a pedir que ninguém dissesse a Murilo sobre os remédios tomados pelo menino. A defesa dela negou.

Reprodução/Instagram

A fortuna de Marília, estimada em R$ 500 milhões, ainda está em inventário, e Léo, único herdeiro, só poderá acessá-la quando fizer 18 anos.

Reprodução/TV Globo

Por ser menor de idade, a administração dos bens cabe ao responsável pela tutela.

Reprodução/Instagram

Murilo afirmou que decidiu agir após ter feito 'descobertas nos últimos meses', mas disse que sentiria 'mais confortável se ficasse calado'.

Reprodução/Instagram

Dona Ruth se defendeu nas redes sociais, garantindo que o patrimônio do neto está bem protegido e sujeito à prestação de contas judicial.

Montagem/Reprodução Redes Sociais

No dia 25/06, Murilo fez uma publicação rebatendo acusações feitas por Dona Ruth de que ele não estaria pagando a pensão do filho em dia.

Montagem/Reprodução/Divulgação

Em uma sequência de stories, o cantor exibiu recibos e detalhou os gastos mensais que tem com o menino. 'Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir que falem tantas mentiras a meu respeito', escreveu.

Montagem/Reprodução @murilohuff

Léo, que tem apenas 5 anos, continua recebendo rendimentos das obras da mãe, cujos direitos autorais serão válidos até 2092.

Reprodução/Instagram

Segundo Ruth, Léo detém 30% das receitas e ela, 20%, por sua participação na gestão.

Montagem/Reprodução/Instagram

Ao todo, Marília detinha os direitos de 335 músicas que foram registradas quando ela ainda era viva.

Reprodução/Instagram

A decisão de Murilo Ruff foi massacrada por fãs da cantora nas redes sociais. Muitos seguidores citaram o fato de que o sertanejo continua mantendo contato constante com Léo.

Reprodução @murilohuff

No Instagram do cantor, vários comentários criticando a atitude dele foram apagados. 'Estão apagando os comentários, deveriam ter vergonha do que estão fazendo', citou um internauta.

Reprodução @murilohuff

Léo foi diagnosticado com diabetes tipo 1 cerca de três meses após a morte de Marília. Ele precisa usar um sensor importado dos Estados Unidos para monitorar os níveis de glicose

Reprodução/Instagram

Ruth atribuiu o surgimento da doença ao impacto emocional da perda da mãe. O menino chegou a testar uma bomba de insulina, mas o dispositivo não foi eficaz, causando hipoglicemias e desconforto.

Reprodução/Redes Sociais

Especialistas confirmam que o estresse pode desencadear diabetes, embora não exista um tipo classificado como 'emocional'.

Reprodução/Instagram

Marília e Murilo começaram a namorar em maio de 2019. No mês seguinte, anunciaram a gravidez de Léo, que nasceu prematuro em dezembro do mesmo ano, em Goiânia.

Reprodução/Redes Sociais

Embora compartilhassem alguns momentos com o filho nas redes sociais, o casal manteve uma relação discreta.

Reprodução/Instagram

Eles ficaram juntos até julho de 2020, mas continuaram a viver de forma harmoniosa, dividindo os cuidados com o menino.

Reprodução/Instagram

Na decisão judicial de junho de 2025 que dá a guarda a Huff, o juiz diz que o pai não pode ser uma figura secundária ou eventual na formação do filho. Mas Ruth vinha causando uma 'alienação parental', prejudicando a relação de Huff com o filho.

Reprodução redes sociais

O juiz disse: 'A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático de informações relevantes e a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia do pai ausente são práticas de alienação parental com consequências no desenvolvimento afetivo da criança'.

VBlock/Pixbay

Veja Mais