Ventania surpreende e leva praticantes de stand-up paddle para alto-mar em Copacabana

Eles aguardavam o nascer do sol quando rajadas de vento arrastaram várias pessoas mais de 1 km mar adentro.
As condições adversas, causadas pela chegada de uma frente fria que trouxe ventos de até 70 km/h, agitaram o mar e impediram que os esportistas retornassem à orla.
O Corpo de Bombeiros mobilizou motos-aquáticas, uma lancha e botes infláveis para o resgate.
As 48 pessoas precisaram ser resgatadas e uma prancha chegou a quebrar. Apesar do susto, nÃ£o houve registros de feridos.
Em junho, um episódio semelhante já havia ocorrido na Praia do Leme, quando mais de 70 praticantes de stand-up paddle também foram resgatados.
Após o incidente, a Prefeitura do Rio anunciou que promoveria novas regras para a prática do esporte na cidade.
O stand up paddle, frequentemente abreviado como 'SUP', é um esporte aquático que se popularizou globalmente, mas tem raízes modernas no Havaí.
O nome já resume a prática de remar em pé sobre uma prancha na água: 'stand up' (ficar em pé) e 'paddle' (remo).
Uma das grandes vantagens do SUP é sua versatilidade de locais: ele pode ser praticado com tranquilidade em mares (com ou sem ondas), lagos, rios e até mesmo em piscinas.
Uma das grandes vantagens do stand up paddle é ser um esporte de baixo impacto, ou seja, adequado para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.
A prancha pode ser rígida ou inflável, embora a inflável seja mais fácil de transportar e armazenar.
Também é usado um remo, que pode ser cerca de 20 cm maior que a altura do praticante, e o leash — cordinha de segurança que prende a prancha ao tornozelo.
Recomenda-se que iniciantes comecem ajoelhados para se acostumar com a estabilidade da prancha antes de tentar ficar de pÃ©.
A prÃ¡tica Ã© benÃ©fica para diversos grupos musculares, principalmente abdÃŽmen, pernas, costas e braÃ§os, alÃ©m de melhorar o equilÃbrio, a postura e a coordenaÃ§Ã£o motora.
O esporte possui diversas modalidades, adaptadas a diferentes perfis de praticantes. O SUP recreativo é o mais comum, voltado apenas para passeios relaxantes.
O 'SUP race' foca em velocidade e resistência, com pranchas mais longas e estreitas. Já o 'SUP surf' combina remadas e manobras em ondas, exigindo mais técnica e equilíbrio.
Há ainda o SUP yoga, modalidade que vem crescendo nos últimos anos e mistura as posturas da ioga com a instabilidade da prancha.
Para praticar com segurança, é essencial utilizar colete salva-vidas. Também é importante observar as condições climáticas e do mar.