Como fazer o suco de amora

Segundo o nutricionista Eduardo Lustosa, o suco de amora 'pode ter efeito termogênico leve, especialmente quando consumido sem adição de açúcar e com a fruta in natura ou polpa integral'Pixabay
Não se deve ingerir mais do que a quantidade recomendada por dia, de acordo com Eduardo, essa quantidade é de 1 copo por dia (200 ml), sem açúcarPixabay
Para fazer um suco de amora, é simples, já que só é necessário dois itens, 2 xícaras (de chá) de amoras e 2 xícaras (de chá) de águaFreepik
É necessário lavar e higienizar as frutas, além de tirar as folhas. Após esse processo, basta colocar as amoras e a água no liquidificador e bater tudo muito bem. Eduardo reforça que não se deve coar o suco, para manter as fibrasFreepik
O suco de amora é docinho e pode ficar mais refrescante se for adicionado gelo na hora de bater o suco no liquidificador. Assim a bebida vira uma ótima opção para auxiliar na hidratação durante o verão e dias quentesFreepik
De acordo com o nutricionista, estudos mostram que o consumo da amora pode 'reduzir o acúmulo de gordura no fígado e melhorar a oxidação de lipídios, o que, indiretamente, ajuda a acelerar o metabolismo'Pixabay
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes