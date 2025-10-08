FRUTAS

Como fazer o suco de amora

Veja como fazer o suco perfeito, da fruta que controla o apetite, estimula o metabolismo e é rica em nutrientes

Por Maria Luiza Campelo
Sobre a amora

Segundo o nutricionista Eduardo Lustosa, o suco de amora 'pode ter efeito termogênico leve, especialmente quando consumido sem adição de açúcar e com a fruta in natura ou polpa integral'

Consumo

Não se deve ingerir mais do que a quantidade recomendada por dia, de acordo com Eduardo, essa quantidade é de 1 copo por dia (200 ml), sem açúcar

Ingredientes

Para fazer um suco de amora, é simples, já que só é necessário dois itens, 2 xícaras (de chá) de amoras e 2 xícaras (de chá) de água

Modo de preparo

É necessário lavar e higienizar as frutas, além de tirar as folhas. Após esse processo, basta colocar as amoras e a água no liquidificador e bater tudo muito bem. Eduardo reforça que não se deve coar o suco, para manter as fibras

Sugestão

O suco de amora é docinho e pode ficar mais refrescante se for adicionado gelo na hora de bater o suco no liquidificador. Assim a bebida vira uma ótima opção para auxiliar na hidratação durante o verão e dias quentes

Benefícios

De acordo com o nutricionista, estudos mostram que o consumo da amora pode 'reduzir o acúmulo de gordura no fígado e melhorar a oxidação de lipídios, o que, indiretamente, ajuda a acelerar o metabolismo'

