Fábrica centenária de amendoim afunda em prejuízo e anuncia fechamento

Diante deste cenário, a empresa afirmou não ter conseguido estruturar um modelo de negócios sustentável para manter as operações da PCA, adquirida em 2017. As fábricas em Kingaroy e Tolga serão fechadas.
Vale destacar que a PCA vinha operando com prejuízos anuais entre US$ 5 e US$ 10 milhões. Isso se agravou por causa dos custos crescentes, queda na produção e concorrência externa. A empresa pensou em uma venda, entretanto não encontrou compradores.
Apreciado por muitos brasileiros como petisco, o amendoim oferece benefícios à saúde quando consumido in natura ou minimamente processado. É um alimento que repõe a energia sem custar muito, mas deve ser consumido com moderação.
Rico em minerais, fibras, vitaminas e gorduras saudáveis, também é uma valiosa fonte de proteína vegetal, zinco, ácido fólico, magnésio, ômega-3 e fitosteróis.
No entanto, é necessário ter moderação, pois o excesso pode levar a problemas de saúde e ganho de peso. Uma pesquisa revelou que boa parte dos brasileiros desconhece suas propriedades nutricionais e acredita que ele consiste apenas em gordura e colesterol prejudicial.
Os amendoins são oriundos da América do Sul, mas hoje o maior produtor mundial é a China. Existem diversos tipos, mas os dois principais são o amendoim comum (Arachis hypogaea) e o japonês (Arachis glabrata). Vamos conhecer alguns modos de consumo desta delícia.
Amendoim Torrado com sal - Consumido globalmente, é muito comum em lanches nos EUA. Tem aproximadamente 600 calorias a cada 100 gramas. Aperitivo popular, equilibra crocância e sabor.
Amendoim Japonês (snack crocante) - Revestido com uma camada crocante e temperado com molho shoyu. Inspirado em sabores japoneses, hoje faz sucesso pelo mundo. Aproximadamente 121 calorias a cada 25 gramas. Popular como petisco em festas e eventos.
Pasta de Amendoim - Creme à base deste alimento, geralmente sem adição de açúcar. Popular entre quem frequenta academias, é bastante consumido nos EUA. Cerca de 180 calorias a cada 2 colheres de sopa. Fonte de proteínas e fibras, a pasta pode ser usada em diversas receitas.
Cajuzinho - Tradicional doce brasileiro, é uma mistura de amendoim, chocolate e leite condensado. É especialmente associado a festas de aniversário. Cerca de 86 calorias por unidade. O nome se deve ao formato que lembra um caju pequeno.
Paçoca - Leva amendoim, açúcar e sal, geralmente em formato de cilindros. Tradição nas festas juninas do Brasil. Aproximadamente 110 calorias por unidade.
Barras de cereais com amendoim - Mistura de amendoim, frutas secas, granolas e outros ingredientes nutritivos. Facilmente achada, é uma ótima alternativa para o lanche, pois é prática e energética. Varia de 126 a 200 calorias por barra, dependendo da composição.
Sorvete de Amendoim - Ótima opção para dias de intenso calor, é uma deliciosa sobremesa. Ideal para preparo caseiro, possui aproximadamente 92 calorias a cada 27 gramas.
Pé-de-Moleque - Mistura de amendoim e rapadura, é popular no Brasil, especialmente em festas juninas. O doce surgiu em meados do século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Ele possui aproximadamente 81 calorias em 16 gramas.
Amendoim Temperado - Coberto por uma mistura de temperos, com variações de ervas e sabores. Com aproximadamente 86 calorias a cada 15 gramas, é uma boa opção de snack para levar na bolsa para curtir seu bloco favorito.
Amendoim para Confeitar - Este alimento quando é moído ou em pedaços é usado no preparo de bolos e tortas. Versátil e saboroso , dão um toque especial e refinado na decoração de sobremesas.
Manteiga de Amendoim- Pasta obtida pela moagem de amendoins, com adição de açúcar. Popularmente consumida nos Estados Unidos, passada no pão com geleia. Tem cerca de 588 calorias a cada 100 gramas, sendo uma fonte de gorduras saudáveis e proteínas quando consumida com moderação.
Doce de amendoim - Feito com xarope de glicose, diferentemente da paçoca, tem consistência mais firme e não esfarela com facilidade. Geralmente é cortado em formato de tablete, mais fininho. Cerca de 89 calorias em uma porção de 20 gramas.
Pavê de amendoim - Essa sobremesa pode virar mania em sua mesa, pois é fácil e prática, além de saborosa. Muito cremoso como todo o pavê, fica crocante por conta do amendoim, que dá um toque especial, graças ao seu sabor marcante e envolvente.
Antes de consumir amendoim, é importante verificar se não tem alergia. Ele faz parte da seleta lista de alimentos que estão entre os mais comuns para pessoas alérgicas, ao lado de leite, ovos, castanhas, trigo, peixe e frutos do mar
Se não houver qualquer restrição, então vale a dica: amendoim é barato (há pacotinhos de 25 gramas por R$ 1 - às vezes 2 unidades por R$ 2) e facilmente achado em mercados, lojas de doces, bancas de jornais e ambulantes.