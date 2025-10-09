Mitos, mentiras e verdades da Homeopatia

A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de Leipzig
Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o 'Pai da Medicina'
Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas.
A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo.
O método terapêutico da Homeopatia usa no tratamento das doenças as mesmas substâncias que provocam os sintomas.
A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença.
As substâncias - em quantidades extremamente pequenas - são diluídas em água ou álcool ou trituradas sucessivas vezes, agitadas e dinamizadas para produzir o remédio. Assim, a substância capaz de produzir alteração no corpo (sintoma) também poderia curar.
Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia.
A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, é necessário ser Clínico Geral. E a homeopatia não abre mão dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessário.
Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite.
A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade.
Doenças graves não podem ser tratadas com homeopatia. O câncer, por exemplo. Assim como algumas patologias crônicas que exigem remédios alopáticos. Nada pode substituir a insulina para um diabético, por exemplo. Os casos devem ser avaliados antes do tratamento.
Uma cartilha do MinistÃ©rio da SaÃºde explica que a Homeopatia considera o indivÃduo de forma integral, investigando sinais, alteraÃ§Ãµes fisiolÃ³gicas, sintomas mentais, histÃ³rico familiar e de patologias
Conhecer os hábitos do paciente - sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida - faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado.
Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó.
Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia.
Outro mito é de que a homeopatia emagrece. O tratamento só pode ajudar na perda de peso com a prescrição do especialista associada a hábitos saudáveis.
Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas.
Outro comentÃ¡rio falso Ã© de que o toque as mÃ£os interfere no efeito do remÃ©dio. A pessoa pode pegar no medicamento sem problema. Assim como o medicamento tradicional, o homeopÃ¡tico sÃ³ nÃ£o deve ser exposto ao calor, para nÃ£o perder sua atividade biolÃ³gica.
Os Florais de Bach nÃ£o sÃ£o remÃ©dios homeopÃ¡ticos. Eles envolvem apenas substÃ¢ncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essÃªncias florais, hÃ¡ apenas um nÃvel de diluiÃ§Ã£o. Na Homeopatia, sÃ£o vÃ¡rios.