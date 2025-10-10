Após a morte de todos os envolvidos, livro revela romance de atriz de Hollywood com enteado

O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame.
Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray.
Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como 'A Felicidade Não Se Compra', de 1946, e tinha sido indicada ao Oscar por 'Rancor', de 1947.
A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida.
Tudo começou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame.
O livro revela que, na Ã©poca, a atriz comeÃ§ou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos.
O caso contribuiu para o divórcio de Gloria e Nicholas em 1952.
Surpreendentemente, Tony acabou se casando com a ex-madrasta em 1960.
Tony descreve no livro que o matrimônio foi marcado por conflitos, vícios e até surtos psicóticos da atriz.
Em 1965, após o nascimento do segundo filho do casal, Gloria tentou suicídio, e a justiça concedeu a guarda das crianças a Tony, considerando-o o 'menos instável' dos dois.
Embora tenha sido escrito em 1958, o livro foi mantido em sigilo até a morte de todos os envolvidos.
Nascida em 28 de novembro de 1923, em Los Angeles, Califórnia, Gloria Hallward adotou o sobrenome artístico 'Grahame' inspirado por sua mãe, Jean Grahame, que também era atriz.
Ela começou a carreira no teatro, mas logo chamou a atenção dos estúdios de Hollywood, assinando contrato com a MGM nos anos 1940.
Grahame rapidamente se destacou por sua beleza marcante, voz aveludada e por interpretar mulheres sensuais, ambíguas e emocionalmente complexas.
Nos anos 1950, sua carreira atingiu o auge. Ela brilhou em filmes como 'No SilÃªncio da Noite', de 1950, ao lado de Humphrey Bogart, e 'Os Corruptos', de 1953, dirigido por Fritz Lang.
Em 1953, Grahame venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em 'Assim Estava Escrito', dirigido por Vincente Minnelli.
Gloria Grahame morreu em 1981, aos 57 anos, vítima de câncer. Tony Ray faleceu em 2018, quando tinha 80 anos.